Более 100000 африканских семян помещены во Всемирное семенохранилище на Шпицбергене

Более 100000 семян из разных регионов Африки были отправлены во Всемирное семенохранилище на Шпицбергене, созданное для защиты сельскохозяйственного разнообразия в случае природных катастроф.

25 февраля Всемирный центр агролесоводства (CIFOR-ICRAF) отправил семена деревьев, которые имеют особое значение для сообществ Африки, в Глобальное хранилище семян на острове Шпицберген, расположенном в Северном Ледовитом океане.

Среди добавленных семян – виды, которые играют ключевую роль в повышении устойчивости к изменениям климата, например, дерево Faidherbia albida, способное превращать азот в аммиак и нитраты, Cordia africana, суданский тик, известный своей прочностью и долговечностью, а также африканский баобаб (Adansonia digitata).

Глобальное хранилище семян, расположенное в арктической вечной мерзлоте на норвежском острове Шпицберген, было создано как резерв для сохранения мирового сельскохозяйственного биоразнообразия. В настоящее время в хранилище находятся дубликаты 1,3 миллиона образцов семян со всего мира.