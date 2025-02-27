ФБР: за взломом криптовалютной биржи ByBit стоит КНДР

Федеральное бюро расследований США заявило, что за кражей приблизительно 1,5 млрд долларов в виртуальных активах с криптовалютной биржи ByBit стоит Северная Корея.

Добыча северокорейских хакеров стала крупнейшим хищением в истории. Предыдущий рекорд в 1 млрд долларов был установлен Саддамом Хусейном, укравшим из Центрального банка Ирака перед войной 2003 года.

По данным ФБР, хакерская группа TraderTraitor уже начали конвертировать украденные средства в биткоины и другие виртуальные активы, распределяя их по тысячам адресов на нескольких блокчейнах. Ожидается, что в конце процесса отмывания активов они будут конвертированы в фиатные валюты, такие как доллар и евро.

Согласно отчету аналитической компании Chainalysis, только в 2024 году хакеры, связанные с КНДР, похитили более 1,3 млрд долларов в криптовалюте, что значительно превышает 660 млн долларов, украденных в 2023 году. Предполагается, что украденные деньги идут на финансирование ядерной программы и программы баллистических ракет.