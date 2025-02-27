Больше этажей, меньше парковок: план развития Тель-Авива утвержден для подачи протестов
Тель-Авивская окружная комиссия по проектированию и строительству утвердила для подачи протестов новый генеральный план Тель-Авива-Яффо.
План предусматривает добавление около 50 тысяч единиц жилья, увеличение этажности зданий вплоть до 120 этажей, сокращение количества парковочных мест.
Впервые план согласовывает тенденции развития города с системой метро и включает, среди прочего, интенсификацию застройки в районах вокруг станций метро, выделение открытых общественных пространств, улучшение пешеходной инфраструктуры по всему городу и пешей доступности к городским природным объектам.
Кроме того, в плане реализованы принципы специального жилья (студенческие общежития, малогабаритные квартиры, дома престарелых с уходом, доступное жильё и другое).