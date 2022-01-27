Хаос в руководстве страны, инфляция, "пузырь" израильского хайтека. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров за неделю, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Я не буду комментировать хаос, царящий в руководстве системы просвещения в часы написания этого обзора, однако он отражает все три тенденции, характерные в последнее время для высших эшелонов израильской власти. Шаткое правительство, в котором ни глава правительства, ни глава партии не могут уволить своевольного министра или повлиять на недовольного депутата, чрезмерная сила профсоюзных лидеров, которым никто не готов противостоять, и высокопоставленные чиновники, забывающие в чем различие их роли и роли политической власти.

Инфляция

Инфляция остается основной экономической темой, как в Израиле, так и в мире. Ведущие центральные банки долгое время настаивали, что рост инфляции – временный, и что она начнет замедляться по мере восстановления логистических цепочек. В частности, заместитель председателя Банка Израиля несколько дней назад заявил, что 2022 год закончится с инфляцией в размере 1,6% после 2,8% в 2021 году.

Однако на данный момент этот прогноз выглядит неубедительно, ведь 2,8% не включают ни январских-февральских подорожаний, которые были анонсированы в декабре, ни серии подорожаний, объявленных в январе с датой вступления в силу в марте.

Только на этой неделе о повышении цен на продукты питания, товары первой необходимости и напитки объявили второй по величине в стране импортер "Дипломат", крупнейшие игроки на рынке напитков "Темпо" и "Центральная компания", производитель и импортер продуктов питания "Штраус".

Однако еще больше опасений в Израиле и в мире вызывает позиция Китая, упорно продолжающего в преддверии Зимней Олимпиады проводить политику нулевого уровня заражений. Ради достижения этой цели вводятся по-китайски жесткие локдауны, парализующие работу целых регионов страны, включая важнейшие промышленные центры и крупнейшие порты – Шанхай, Шеньчжень, Нинбо, Тяньчжин. В сочетании с грядущим китайским новым годом это означает усиление хаоса в глобальной логистике. В конечном итоге ситуация должна начать улучшаться, будь то за счет выстраивания новых логистических цепочек без Китая (производство начинает возвращаться в Мексику и Восточную Европу, расширяются и строятся новые заводы в Индонезии, Малайзии, Вьетнаме), или же из-за изменения политики Пекина, однако произойдет это гораздо позднее, чем прогнозировалось.

В дни, предшествовавшие этому заявлению, опасения инвесторов привели к коррекции котировок на биржах и к определенному укреплению позиций доллара США, в том числе – к израильскому шекелю. Период между началом повышения учетных ставок в США и в Израиле должен ослабить давление на местных экспортеров, зато подстегнет инфляцию за счет дополнительного подорожания импорта и нефти.

Конец пузыря израильского хайтека?

2020 и 2021 годы были по-настоящему золотыми для израильского сектора высоких технологий, побившего все возможные рекорды по мобилизации капитала. Стартапы мобилизовали капитал, даже если им это не требовалось с точки зрения развития на текущий момент, а инвесторы вкладывали деньги, не задавая лишних вопросов. Уже к середине 2021 года аналитики заговорили о раздувании пузыря и сравнивали ситуацию с кризисом "дотком" двадцатилетней давности. Январь 2022 года, когда в ожидании повышения учетных ставок инвесторы начали переводить инвестиции из акций роста в акции стоимости, дал сигнал к окончанию двухлетнего праздника. Биржа высоких технологий NASDAQ потеряла в январе более 14% от пиковой стоимости, а вышедшая на нее в 2021 году 21 израильская компания – 30% стоимости на момент эмиссии или 23 миллиарда долларов. Фактически, только 4 компании оставили инвесторов в хоть каком-то плюсе, все остальные – глубоко в красной зоне, потеряв до 71% от стоимости на момент эмиссии.

При этом следует отметить, что речь идет не о проблемных компаниях, а о завышенных ожиданиях инвесторов, нередко вкладывавших средства в предприятия, разработка которых еще не вышла на стадию доходности. Возможно, в ближайшее время компании, не успевшие на праздник предыдущих двух лет, столкнутся с трудностями в мобилизации капитала, а работники компаний, в которые были влиты сотни миллионов долларов, не скоро смогут реализовать полученные опционы, но сама индустрия от выпуска воздуха из пузыря не пострадала.

Израильский рынок жилой недвижимости продолжает стремительно дорожать. Рост цен в минувшем году превысит 10,6%. Несмотря на грядущее повышение учетных ставок, которое, по идее, должно начать убирать с рынка лишние деньги, израильтяне не верят в снижение цен и готовы тратить дополнительные суммы, чтобы успеть купить собственную квартиру, пока она не подорожала еще больше. Этот круг, подстегивающий рост цен, пока еще не расколдован.

При этом израильтяне взяли в 2021 году ипотечные ссуды на рекордные 116,1 миллиарда шекелей, на 50% превысив прошлый рекорд, установленный в 2020 году. Средний размер ипотеки вырос с 780 тысяч шекелей в 2020 году до 895 тысяч шекелей в 2021 году, а доля ипотек для покупки жилья стоимостью более 5 миллионов шекелей выросла в 2,7 раза.

В свете этого отдел инспектора банков в Банке Израиля потребовал от коммерческих банков увеличить отчисления на проблематичные долги. Правительство продолжает пытаться добиться снижения цен для покупателей первой квартиры, на этот раз за счет повышения налога для покупателей более дорогих квартир, которые обычно берут при улучшении жилищных условий. Однако реально ситуацию сможет изменить только методичная работа по увеличению предложения.