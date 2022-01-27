"Авиационная промышленность" объявляет курсы переквалификации: 7 месяцев учебы и 100.000 шекелей вычетов из будущей зарплаты

Государственный оборонный концерн "Авиационная промышленность" представил собственную программу подготовки программистов с последующим трудоустройством, чтобы компенсировать нехватку специалистов в этой сфере.

Программа представляет собой интенсивный курс подготовки длительностью 7 месяцев по 10 часов фронтальной учебы в день и предназначена для выпускников факультетов электроники, математики, физики, биотехнологии и т.д. без опыта в программировании. По интенсивности курс схож с аналогичными курсами, которые проводит Армия обороны Израиля.

Курс будет проводить компания Infinity Labs. По окончании курса выпускники обязуются два года проработать на "Авиационную промышленность" через Infinity в качестве субподрядчика. При этом стоимость курса, 100 тысяч шекелей, будет вычитаться из зарплаты. После этого работники перейдут в штат "Авиационной промышленности" в рамках прямого найма.

Отбор на курсы начнется в феврале. В общей сложности планируется на первый поток набрать около 30 человек, сообщает портал ynet.