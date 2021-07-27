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NEWSru.co.il :: Экономика27 июля 2021 г., 13:00

Минфин определил сумму налога на одноразовую посуду и сладкие напитки

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Минфин определил сумму налога на одноразовую посуду и сладкие напитки

Министерство финансов представило свое предложение о повышении акцизных сборов. Эта мера, в частности, призвана сократить использование одноразовой посуды и потребление напитков с высоким содержанием сахара.

Так, акциз на одноразовую посуду составит 11 шекелей за килограмм. Как предполагается, только эта мера пополнит казну на 800 миллионов шекелей. Акциз на напитки, содержащие более 5% сахара, будет 1,3 шекеля за литр.

Как пишет Ynet, больничные кассы и страховые компании должны будут передавать в государственный бюджет 40% сумм, выплачиваемых больницам и врачам в рамках частной медицины. Это пополнит бюджет 940 миллионами шекелей в год. Как утверждается, эта мера призвана поддержать общественную медицину.


Чтобы пациенты не отменяли очереди к врачам-специалистам, предлагается взимать за них плату при заказе очереди, а не при посещении. Правительство также намерено обязать транснациональные корпорации платить НДС с покупок, сделанных израильтянами.

Несмотря на то, что многие реформы призваны поддержать "зеленое потребление", проект не предусматривает целевого использования полученных средств.

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