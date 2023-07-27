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    Экономика

    "Глобс": Египет просит Израиль увеличить поставки газа

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    Flash90

    Израильское экономическое издание "Глобс" сообщает, что на состоявшейся недавно встрече главы военной разведки Египта Аббаса Камаля с директором штаба национальной безопасности Израиля Цахи Анегби была озвучена просьба увеличить объем поставок израильского газа в Египет.

    Каир заинтересован в израильском газе как для собственных нужд, так и для сжижения на своих заводах и поставки в Европу, где его стоимость выше 7,5 долларов за британскую термическую единицу, за которые Египет покупает его у Израиля.

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    На данный момент Египет потребляет около 70-75 миллиардов кубометров в год, из которых он вынужден 10-15 миллиардов кубометров импортировать.

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    Израиль потребляет около 13 миллиардов кубометров в год и экспортирует около 9 миллиардов кубометров. При этом следует отметить, что на данный момент увеличение объемов экспорта невозможно из-за отсутствия необходимой инфраструктуры – добывающим компаниям необходимо или расширять газопроводы (в Египет и Иорданию), или строить новые (до Греции или Турции), или строить собственный завод по сжижению газа (возможно совместно с Кипром).

    Параллельно в Израиле продолжается дискуссия по поводу объемов экспорта и запасов газа, которые необходимо сохранить для обеспечения энергетической независимости в ближайшие десятилетия.

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    Напомним, что данный момент у Израиля действуют два крупных месторождения – "Тамар" и "Левиатан", и недавно вступило в строй среднее месторождение "Кариш". Также имеется еще два средних месторождения "Танин" и "Кальтан" и группа малых месторождений "Зевс", "Геракл" и "Афина". Также в эксклюзивных экономических водах Израиля находятся 10% месторождения "Афродита", основная часть которого находится в водах Кипра.

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    Запасы газа в "Левиатане" – 600 млрд кубометров, в "Тамар" – 320 млрд, в "Карише" – 75 млрд, в "Кальтане" – 68 млрд, в "Танине" – 31 млрд, в малых месторождениях – 7-15 млрд кубометров в каждом, и их разработка будет возможна только после строительства инфраструктуры для соседних месторождений "Кариш" и "Танин".

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