Ахиллесова пята израильского хайтека: отчет управления инноваций

Управление инноваций в министерстве науки и технологии опубликовало отчет о состоянии израильского сектора высоких технологий за 2022 год, зафиксировавший резкое сокращение инвестиций во втором полугодии.

Согласно отчету, инвестиции в израильские стартапы в 2022 году в целом сократились на 45% по сравнению с 2021 годом до 15,9 миллиарда долларов, в целом вернувшись к показателям 2019-2020 годов. Однако первые месяцы 2023 года показывают, что тенденция, начавшаяся во второй половине 2022 года, продолжается.

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При этом акции израильских хайтек-компаний на бирже NASDAQ с начала года показывают существенно более низкий рост (около 11%), чем индекс NASDAQ (около 24%, а технологический индекс Тель-Авивской биржи с начала года и вовсе снизился на 1%.

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Прекращение увеличения ставок в 2022 году сменилось сокращением рабочей силы в хайтеке на 5,5 тысяч человек в первые четыре месяца 2023 года.

Отчет отмечает, что слабое место израильского хайтека – высочайший уровень зависимости от иностранных инвесторов, доля которых составляет около 80%. Авторы отчета отмечают, что, как правило, проходило около двух кварталов между возобновлением роста NASDAQ и возвращением иностранных инвесторов в израильский хайтек, и опасаются, что если этого не произойдет, отрасль, на долю которой приходится более 18% израильского ВВП, ждут трудные времена.