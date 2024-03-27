Авиакомпания "Аркия" опубликовала летнее расписание полетов: 27 направлений от Барселоны до Коломбо

Израильская авиакомпания "Аркия" анонсировала расписание полетов на летний сезон 2024 года. В свете отказа многих иностранных авиакомпаний летать в Израиль из-за войны и закрытия 1-го терминала аэропорта Бен-Гурион, "Аркия" существенно увеличила список обслуживаемых маршрутов.

В общей сложности самолеты "Аркия" будут летать в 27 городов в 16 странах мира.

В частности, авиакомпания свяжет Израиль с семью аэропортами материковой и островной Греции – Афинами, Родосом, Корфу, Косом, Превезой, Миконосом и Критом.

11 рейсов в неделю будут летать на Кипр (Ларнака и Пафос), 8 рейсов – в Грузию (Тбилиси и Батуми), 10 рейсов – в Черногорию (Подгорица и Тиват).

Среди других направлений – Барселона, Рим, Берлин, Кельн, Амстердам, Прага, Зальцбург, Белград, Бухарест, Коломбо (Шри-Ланка), Занзибар (Танзания), Сейшельские острова и Дубай.