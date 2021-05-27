Стоимость операции "Страж стен" и выход из "коронакризиса". Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Почти две недели военных действий не оказали значительного влияния на экономику страны, уже привыкшую к периодам эскалации и, "благодаря" эпидемии, получившую навыки удаленной работы. Поэтому на текущий момент наиболее острым экономическим вопросом является окончание действия принятого весной 2020 года "коронавирусного" пакета экономической помощи. Этот вопрос действующему Кнессету придется решать немедленно, не дожидаясь формирования правительства или ухода на очередные внеочередные выборы. В то же время политический тупик продолжает ставить палки в колеса движущейся по инерции экономики.

Цена войны и беспорядков

На протяжении всех 12 дней военных действий СМИ подсчитывали экономический ущерб, часто завышая при этом свои оценки. Просто для примера, в подсчеты закладывалась стоимость ракеты "Тамир" для системы ПРО "Железный купол" в 50-90 тысяч долларов, хотя отдельные экономисты отмечали, что речь идет о ценах, озвученных несколько лет назад для небольших партий, тогда как ЦАХАЛ наверняка покупает их с существенной скидкой, как крупный (и фактически единственный) клиент. Уже после окончания операции была озвучена стоимость в 20 тысяч долларов. Это все еще много по сравнению с себестоимостью перехватываемых "Железным куполом" ракет террористов, но уже не настолько, и в любом случае ниже стоимости ущерба от попаданий ракет в жилые кварталы.

По официальным данным, на текущий момент прямой ущерб от ракетных обстрелов и от беспорядков в городах со смешанным населением составил около 300 миллионов шекелей. Сколько из этой суммы пришлось на беспорядки, до сих пор не озвучивалось, однако значительный ущерб пришелся на дорожную инфраструктуру. Его компания "Нетивей Исраэль" оценила в 20 миллионов шекелей. Даже если на ущерб домам/синагогам и автомобилям в Яффо, Акко, Лоде, Иерусалиме и Хайфе пришлась еще такая же сумма, то прямой ущерб от ракет составляет не менее 260 миллионов шекелей, немногим больше, чем за 50 дней операции "Нерушимая скала" в 2014 году. За семь лет контролирующие сектор Газы террористы научились стрелять дальше и быстрее, что привело к повреждениям зданий в более дорогих районах страны, что и стало основной причиной роста ущерба. По данным ЦАХАЛа, "Железный купол" перехватил около 660 ракет (90%), летевших в застроенную местность. Учитывая, что на каждую ракету запускаются две противоракеты, получается 1320 ракет "Тамир" общей стоимостью 26,4 миллиона долларов или около 87 миллионов шекелей.

Точная стоимость операции "Страж стен" для ЦАХАЛа вряд ли будет опубликована. В последние дни приводились отдельные цифры по стоимости боеприпасов (20000 долларов за "ранец", делающий "умной" простую бомбу, 40 тысяч долларов за малую планирующую бомбу GBU-39). Однако у ЦАХАЛа имеются и более дорогие боеприпасы, стоимостью в несколько миллионов за единицу, и более дешевые танковые и артиллерийские снаряды. Стоимость летного часа боевого самолета составляет от 8 тысяч долларов для F-16 до 20 тысяч долларов для F-15, но сколько таких часов в итоге набралось, остается военной тайной. Также не публикуется стоимость мобилизации резервистов (часть которых была в итоге направлена на демонтирование и списание в утиль старого автопарка). В целом стоимость дня боевых действий оценивается в промежутке между 120 и 150 миллионами долларов, то есть 1,44-1,6 миллиарда долларов или 4,75-5,3 миллиарда шекелей. Напомню, что "Нерушимую скалу" министерство обороны оценивало в 9 миллиардов шекелей, а министерство финансов – в 6 миллиардов. В итоге ЦАХАЛ получил 7 миллиардов шекелей.

Если сложить все вместе, получается, по самым пессимистичным оценкам, около 6,5 миллиардов шекелей или около 0,5% ВВП страны.

Конец "коронавирусной" программы помощи

Один месяц остается Кнессету и правительству, чтобы определиться с дальнейшими шагами на рынке труда. С 1 июля прекратится автоматическая выплата пособий по безработице и около 300 тысяч человек останутся без дохода. По оценке Ведомства национального страхования, пособие продолжат получать только около 50 тысяч безработных, лишившихся работы в последние месяцы. И хотя на рынке труда по состоянию на конец апреля были рекордные 130 тысяч свободных ставок, даже в том невероятном случае, если все они будут заняты, без работы и без пособия останутся около 170 тысяч человек. Гораздо более близкой к реальности будет оценка в 200-220 тысяч человек, в зависимости от того, в какой степени успеет к июлю восстановиться сектор туризма и гражданской авиации.

Очевидно, что автоматическая выплата пособия всем безработным дальше продолжаться не может. Так же очевидно, что многим работникам секторов туризма и авиации пока просто некуда возвращаться, однако многие из них смогут найти работу сразу, как только будут сняты эпидемиологические ограничения.

При этом минфин по-прежнему категорически отказывается увязать получение пособия по безработице с участием в курсах переквалификации или повышения грамотности. К счастью, среди участников обсуждения есть согласие по поводу продления постановления, отменяющего штраф в размере 30% от пособия за участие в таких курсах.

Стоит напомнить, что с 1 июля прекратится не только автоматическая выплата пособий. Будут также отменены все поблажки при определении права на получение пособия, включая сокращение минимального трудового стажа с 12 месяцев до 6 месяцев и т.д. Также по "докоронным" правилам будет выплачиваться пособие по родам, списываться износ оборудования и т.д.

К этому времени должна начать проясняться и картина с состоянием частных предприятий. Выплата "коронавирусных" дотаций завершена, и у предприятий, существовавших в последние месяцы только на бумаге ради получения дотации, больше нет причин затягивать процесс ликвидации.

Устное предупреждение от Moody's и желтая карточка от БАГАЦа

Тель-Авивская биржа проигнорировала 12 дней боевых действий. Минимальное внимание уделили им и рейтинговые компании. А вот последствия политического кризиса беспокоят экономистов все сильнее. На этой неделе Израиль получил от агентства Moody's первое предупреждение о возможности снижения кредитного рейтинга. Говоря футбольными терминами, пока речь идет об устном предупреждении, после которого может последовать желтая карточка в виде изменения прогноза на негативный, а может и сразу красная карточка в виде снижения рейтинга и, соответственно, повышения стоимости обслуживания государственного долга.

Однако пока до разговоров о бюджете далеко, а проблемы, вызванные отсутствием постоянного правительства, продолжают накапливаться. В частности, продолжает расти список государственных компаний, оставшихся без руководства. В него уже входят Нефтепровод Ашкелон-Эйлат (КЦАА), "Авиационная промышленность" (IAI), "Электрическая компания" ("Хеврат Хашмаль"). Причем без постоянного директора остается и управление госкомпаний. Впрочем, назначение постоянных чиновников на высокопоставленные должности не было сильной стороной существующего правительства с самого начала его работы.

В очередной раз отложено сокращение пенсионных выплат членам старых пенсионных фондов. Размер пенсионных выплат в старых пенсионных фондах должен был быть сокращен приблизительно на 2% еще в 2018 году. После оздоровления фондов и их фактического выкупа государством в 2004 году им было запрещено образование актуарного дефицита. Чтобы избежать повторения сценария, было предусмотрено повышение пенсионного возраста для мужчин до 67 лет, а женщин – до 64 лет. Однако если первое было осуществлено, то пенсионный возраст для женщин так и остался на уровне 62 лет. Соответствующий законопроект, выдвинутый министерством финансов, застрял в Кнессете из-за сопротивления профсоюзов и женского лобби, а также из-за политического кризиса в стране. Вместе с тем, в министерстве финансов постоянно (уже четвертый раз за три года) откладывают сокращение пенсий, вынуждая фонды нарушать закон и увеличивать дефицит, который в итоге снова придется покрывать из госказны.

Министр просвещения Йоав Галант продолжает наступление на грабли, пытаясь проводить решения без какого-либо контакта с профсоюзами учителей. Обещанная месяц назад программа учебы в июле в итоге оказалась урезанной на две трети, однако даже то, что было представлено, не согласовано с учителями и с органами местной власти.