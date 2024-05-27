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Экономика

Правительство утвердило программу по привлечению в Израиль ведущих еврейских ученых

время публикации: 27 мая 2024 г., 07:07 | последнее обновление: 27 мая 2024 г., 07:07
Правительство утвердило программу по привлечению в Израиль ведущих еврейских ученых
Photo by Hadas Parush/Flash 90.

Кабинет министров по вопросам науки утвердил программу по привлечению в Израиль ведущих еврейских и бывших израильских исследователей на фоне резкого роста антисемитизма в мире.

Стоимость программы – 700 миллионов шекелей на 7 лет, в том числе 34 миллиона шекелей уже в этом году.

"Звездам" на пике карьеры будут предложены в первый год подъемные и исследовательские гранты на 1,5 миллиона шекелей, а в общей сложности – 10,5 миллионов шекелей на 7 лет. Планируется привлекать таким образом по 8 ученых в год (то есть 56 за годы действия программы).

Перспективным постдокторантам будут предлагаться одноразовый грант на закупку оборудования в размере 1,3 миллиона шекелей и дотации в размере 800 тысяч шекелей в год на семь лет. Планируется привлекать таким образом по 15 ученых в год (то есть 105 за годы действия программы).

Также было утверждено увеличение бюджета на международное научное сотрудничество с 20 до 40 млн шекелей в год, и выделено еще 10 млн шекелей на проведение международных конференций в Израиле.

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