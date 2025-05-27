Минстрой подписал два зонтичных соглашения о строительстве 13 тысяч квартир на севере Израиля

Министерство строительства и жилищного хозяйства объявило о подписании во вторник, 27 мая, зонтичных соглашений с муниципалитетом Цфата и с местным советом Джудейды-Макр о строительстве более 13 тысяч квартир в обмен на инвестиции 5,4 миллиарда шекелей в сопутствующую инфраструктуру.

В Цфате договор предусматривает инвестицию государством 3,4 миллиардов шекелей в развитие новой инфраструктуры и в обновление старых кварталов города для строительства 7294 новых единиц жилья. Это позволит увеличить население города в полтора раза с 40 тысяч человек до более чем 60 тысяч человек.

В арабской деревне Джудейда-Макр в Западной Галилее, население которой составляет 20 тысяч человек, планируется строительство 6300 новых единиц жилья, что приведет к удвоению населения и изменению статуса населенного пункта с местного совета на город. Для этого государство вложит 2 миллиарда шекелей на развитие инфраструктуры.

Это второй зонтичный договор с арабским муниципалитетом. Первый, с муниципалитетом Умм эль-Фахма, был подписан в 2021 году.