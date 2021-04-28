Количество получателей пособия по прожиточному минимуму выросло за год на 18 тысяч семей

Согласно данным Ведомства национального страхования ("Битуах Леуми"), в феврале 2021 года в Израиле было около 90 тысяч семей, получавших пособие по прожиточному минимуму. Из них 67 тысяч – одиночки, а около 23 тысяч – пары. В последний раз такое количество получателей пособия наблюдалось в 2016 году.

Для сравнения, по состоянию на конец 2019 года, то есть до кризиса, пособие получали 52 тысячи одиночек и около 17 тысяч пар. То есть за год кризиса количество получающих пособие семей увеличилось на 18 тысяч.

Размер пособия колеблется от 1400 шекелей в месяц для одиночки до 4480 шекелей для семейной пары с детьми. По оценке специалистов, количество обращений за пособием резко вырастет в июле, когда прекратится автоматическая выплата пособия по безработице.

В 2019 году расходы на выплату пособия составили 1,86 миллиарда шекелей, в 2020 году – превысили 2 миллиарда шекелей.

Как сообщает The Marker, в руководстве "Битуах Леуми" считают, что критерии для получения пособия по прожиточному минимуму должны быть облегчены, чтобы, в частности, учеба на курсах или в вузе не являлась поводом для лишения пособия.

Основные получатели пособия – люди без профессии и без образования, представители семей из самых низких (1-3) социо-экономических децилей.