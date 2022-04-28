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NEWSru.co.il :: Экономика28 апреля 2022 г., 18:44

Байден попросил Конгресс США выделить еще  33,5 миллиарда долларов на помощь Украине

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Байден попросил Конгресс США выделить еще  33,5 миллиарда долларов на помощь Украине

Президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой выделить Украине помощь еще на 33,5 миллиарда долларов.

По данным СМИ, речь идет о 20 миллиардах долларов на военную помощь, трех миллиардах на гуманитарную и 8,5 миллиардах на экономическое развитие Украины.

Средства, которые будут выделены на военную технику, будут потрачены на поставки в Украину артиллерии, бронетехники, противотанковых ракет и систем ПВО, на разминирование территорий и другие нужды воюющей страны.


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