Байден попросил Конгресс США выделить еще  33,5 миллиарда долларов на помощь Украине

Президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой выделить Украине помощь еще на 33,5 миллиарда долларов.

По данным СМИ, речь идет о 20 миллиардах долларов на военную помощь, трех миллиардах на гуманитарную и 8,5 миллиардах на экономическое развитие Украины.

Средства, которые будут выделены на военную технику, будут потрачены на поставки в Украину артиллерии, бронетехники, противотанковых ракет и систем ПВО, на разминирование территорий и другие нужды воюющей страны.