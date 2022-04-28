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NEWSru.co.il :: Экономика28 апреля 2022 г., 12:11

1 мая бензин подорожает на 12 агорот

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1 мая бензин подорожает на 12 агорот

Министерство энергетики сообщило, что в ночь на воскресенье, 1 мая, стоимость литра бензина с октановым числом 95 в Израиле вырастет на 12 агорот и составит 7,06 шекеля при самообслуживании.

Литр бензина в Эйлате подорожает на 11 агорот до 6,04 шекеля при самообслуживании.

Основная причина подорожания на этот раз – ослабление курса шекеля по отношению к доллару, к которому добавилась индексация акциза.

Напомним, что в середине апреля министерство финансов снизило акциз на бензин на 50 агорот за литр. Снижение будет действительно в течение трех месяцев.


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