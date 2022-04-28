"Шоколадный скандал" и азербайджанская пшеница. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров за неделю, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Азербайджанская пшеница

В конце прошлой недели офис министра финансов сообщил, что Авигдор Либерман вылетает в Баку для переговоров о закупках нефти, пшеницы и мочевины в связи с их дефицитом из-за российского вторжения в Украину. Это сообщение, проходное для обычного обывателя, вызвало определенное недоумение в экономических кругах. Во-первых, Израиль не закупает нефть или иные товары, не являющиеся оборонными, на государственном уровне. Этим занимаются частные компании, которые особой помощи у государства не просили и тревоги по поводу возможных нарушений поставок нефти из Азербайджана не высказывали. Во-вторых, годовой объем экспорта мочевины Азербайджаном приблизительно равен годовому потреблению этого продукта Израилем. Баку далеко не самый значительный экспортер этого продукта, используемого в качестве удобрения и добавки в животные корма. В третьих, Азербайджан является на данный момент импортером пшеницы. В посольстве Израиля в Баку утверждают, что цель визита Либермана – использование личных связей для создания "благоприятной дипломатической обстановки в условиях, когда азербайджанской нефтью интересуются многие европейские страны". Что касается пшеницы, предполагается, что Израиль поможет Азербайджану осуществить стратегический переход из импортеров пшеницы в ее экспортеры, снабдив передовыми сельскохозяйственными технологиями, и тем самым обеспечит себе приоритет закупки пшеницы через несколько лет. Имеют ли эти объяснения анонсированного визита отношение к реальности, или же служат завесой иным целям в рамках стратегических отношений с крупной мусульманской страной, граничащей с Ираном, остается только гадать.

Лидер "Аводы" против профсоюза

Пока министр финансов занимался будущим обеспечением Израиля пшеницей, министр транспорта (с согласия Либермана) объявила войну портовым профсоюзам. По иронии судьбы, именно представительница партии "Авода" Мейрав Михаэли приняла решение о передаче трех пустующих пирсов (одного в Ашдоде и двух в Хайфе) новым частным портам, чтобы положить конец образовавшейся на рейдах Ашдода и Хайфы пробки из 79 судов с генеральным грузом, в основном – металлами, зерном, цементом. Эти три пирса принадлежат Израильской портовой компании и должны были быть переданы частным портам через несколько лет, чтобы смягчить для старых государственных портов переход к конкуренции. Рабочие комитеты государственных портов Ашдода и Хайфы при поддержке Всеобщей федерации профсоюзов ("Гистадрут) объявили состояние трудового конфликта, портовые компании утверждают, что передача пирсов частным компаниям не поможет, поскольку причина пробки - в нехватке рабочих рук, китайский оператор SIPG и швейцарский оператор TIL получили возможность проявить себя на новом рынке. Кроме того, глава "Гистадрута" Арнон Бар-Давид получил повод начать крупную забастовку за месяц до выборов председателя, на которых ему будет противостоять уже занимавший этот пост в прошлом Офер Эйни. В общем, в ближайшие недели морские ворота Израиля скорее всего будут достаточно активным поставщиком новостей.

И еще о минтрансе. Хотя большая часть владельцев израильских автомобилей в случае поломки обращаются в авторемонтную мастерскую и не ломают голову над импортом запчастей, есть немало автолюбителей, которые предпочитают ухаживать за своим средством передвижения, самостоятельно заказывая для него запчасти. Для этого министерство транспорта держит в аэропорту Бен-Гурион специального чиновника, задача которого – проверять, что импортируемая деталь соответствует стандартам. В общей сложности за год ему приходится проверять около 1 миллиона деталей. К сожалению, около двух месяцев назад этот чиновник сломал ногу и до сих пор сидит на больничном. Однако, поскольку ему не был назначен сменщик, на складах в аэропорту скопилось огромное количество автозапчастей, а автолюбители уже два месяца не могут получить заказанный товар. На автолюбительских форумах пишут, что ситуация с частным импортом шин – еще хуже. Инспектор, отвечавший за проверку ввозимых шин, вышел на пенсию осенью 2021 года, и ему также до сих пор не назначен преемник. Не думаю, что поиск замены сломавшему ногу чиновнику министерства входит в ведение министра, однако в данном случае у автолюбителей есть все основания требовать от Михаэли вмешаться в ситуацию.

Госкомпании

В "Хеврат Хашмаль" пришедший всего три недели назад новый председатель совета директоров Дов Бархав, назначение которого продвигала министр энергетики Карин Эльхарар, внезапно объявил о своем уходе. Бархав, ранее возглавлявший крупные корпорации, включая Amdocs и "Авиационную промышленность", заявил Эльхарар, что никогда не видел такого уровня политизации в корпоративном руководстве, и раскритиковав поведение членов совета директоров. Недовольство Бархава вызвали назначение бывшего председателя Ведомства национального страхования ("Битуах Леуми") Меира Шпиглера на пост генерального директора компании с подачи Либермана и попытка сместить секретаря совета директоров компании Нира Гольдштейна на Мор Халуц, входящую в окружение бывшего министра энергетики Юваля Штайница. Категорически против назначения Шпиглера был уходящий в "Шуферсаль" генеральный директор Офер Блох.

Отставка Бархава – второй провал Эльхарар в назначении председателя совета директоров крупнейшей государственной компании. Ранее комиссия по назначениям заблокировала предложенную ею кандидатуру бывшей гендиректора министерства юстиции Эми Пальмор. Что интересно, в обмен на поддержку кандидатуры Пальмор на пост в "Хеврат Хашмаль" министр финансов получил поддержку Эльхарар кандидатуры Ицхака Ароновича на пост председателя совета директоров водопроводной компании "Мекорот". Экономические обозреватели отмечают, что в результате кандидатуры Либермана занимают посты, на которые он их продвигал, тогда как Эльхарар будет вынуждена в третий раз искать главу для электрической компании.

Шоколадный скандал

Говоря об экономических событиях последних двух недель, нельзя обойти вниманием и продолжающий развиваться "Шоколадный скандал". Руководство компании "Штраус" шесть дней знало о наличии следов сальмонеллы в полуфабрикате, выпускаемом крупной шоколадной фабрикой в Ноф а-Галиле, но с сообщением об отзыве товаров и уведомлением населения выступило только после того, как проверка показала наличие сальмонеллы и в конечной продукции. При этом в "Штраусе" продолжали настаивать, что речь идет о дополнительной предосторожности, поскольку товар, находившийся под подозрением, не вышел на прилавки магазинов и оставался на складах. Однако уже на следующий день следы сальмонеллы были обнаружены и в товарах, находившихся на прилавках. В результате компания объявила о полном отзыве с прилавков и у населения всей продукции, произведенной фабрикой в Ноф а-Галиле "из предосторожности". "Предосторожность" такого масштаба означает, что внутренний механизм проверок продукции в компании "Штраус" полностью провалился.

Стоит отметить, что работа на заводе в Ноф а-Галиле остановлена до выявления источника сальмонеллы. Между тем, ВОЗ сообщил, что начавшаяся несколько недель назад эпидемия сальмонеллеза, передаваемого шоколадом Kinder, затронула уже 11 стран. Источник сальмонеллы – на заводе по производству шоколада в Бельгии.