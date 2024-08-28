"Клалит" не смогла найти страховую компанию для страхования патронажного ухода

Тендер по выбору компании для страхования патронажного ухода, проведенный больничной кассой "Клалит", завершился безрезультатно, поскольку ни одна страховая компания не подала заявку на участие в нем.

Следует отметить, что страхователи не стали участвовать в тендере даже не смотря на то, что от них требовалось только оперативное обслуживание клиентов, без какого-либо страхового риска для себя.

"Клалит" – крупнейшая касса в Израиле, в которой 2,6 миллиона человек застрахованы в рамках страхования патронажного ухода, больше, чем во всех трех остальных кассах вместе взятых (2,3 миллиона).

В случае, если до 1 января 2025 года не будет найдено решение, включение новых членов кассы в страхование патронажного ухода будет прекращено, а выплаты тем членам, которые уже застрахованы, начнут резко сокращаться по мере исчерпания страхового фонда.