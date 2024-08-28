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Экономика

"Клалит" не смогла найти страховую компанию для страхования патронажного ухода

время публикации: 28 августа 2024 г., 08:47 | последнее обновление: 28 августа 2024 г., 08:47
"Клалит" не смогла найти страховую компанию для страхования патронажного ухода
Yossi Aloni/Flash90

Тендер по выбору компании для страхования патронажного ухода, проведенный больничной кассой "Клалит", завершился безрезультатно, поскольку ни одна страховая компания не подала заявку на участие в нем.

Следует отметить, что страхователи не стали участвовать в тендере даже не смотря на то, что от них требовалось только оперативное обслуживание клиентов, без какого-либо страхового риска для себя.

"Клалит" – крупнейшая касса в Израиле, в которой 2,6 миллиона человек застрахованы в рамках страхования патронажного ухода, больше, чем во всех трех остальных кассах вместе взятых (2,3 миллиона).

В случае, если до 1 января 2025 года не будет найдено решение, включение новых членов кассы в страхование патронажного ухода будет прекращено, а выплаты тем членам, которые уже застрахованы, начнут резко сокращаться по мере исчерпания страхового фонда.

Экономика
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