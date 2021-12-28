Деятельность аэродрома Герцлии перенесут в Хайфу
Комиссия по национальным инфраструктурам утвердила план развития аэропорта Хайфы, позволяющий перенести на него деятельность гражданской авиации с закрываемого аэродрома Герцлии.
Решение было принято вопреки позиции мэра Хайф Эйнат Калиш-Ротем, добивающейся расширения городского аэропорта с целью его превращения в международный.
Аэродром Герцлии должен закрыться до 2025 года. Ранее рассматривалась опция переноса его деятельности в район Хадеры.
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// NEWSru.co.il // Экономика // 30 июня 2020
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