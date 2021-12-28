Иерусалим:
8 - 12°
Тель-Авив:
10 - 18°
Эйлат:
13 - 23°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Экономика28 декабря 2021 г., 19:27

Деятельность аэродрома Герцлии перенесут в Хайфу

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Деятельность аэродрома Герцлии перенесут в Хайфу

Комиссия по национальным инфраструктурам утвердила план развития аэропорта Хайфы, позволяющий перенести на него деятельность гражданской авиации с закрываемого аэродрома Герцлии.

Решение было принято вопреки позиции мэра Хайф Эйнат Калиш-Ротем, добивающейся расширения городского аэропорта с целью его превращения в международный.

Аэродром Герцлии должен закрыться до 2025 года. Ранее рассматривалась опция переноса его деятельности в район Хадеры.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Экономика // 30 июня 2020
БАГАЦ обязал повторно рассмотреть план строительства аэродрома под Хадерой

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

19:27 Деятельность аэродрома Герцлии перенесут в Хайфу
15:22 Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро понизились
12:39 Суд отклонил представительский иск о завышенных ценах против "Тнувы"
11:46 Министерство экологии против строительства новых газовых электростанций
11:10 "Осем" объявил о повышении цен на свою продукцию на 5%
09:18 Минпрос передает ответственность за школьные развозки муниципалитетам
08:03 Программист компании BDI осужден на 2 года тюрьмы за проникновение в базу персональных кредитных рейтингов
07:27 Птичий грипп: минсельхоз распорядился экстренно импортировать 100 миллионов яиц для предотвращения дефицита
22:01 Муниципальный совет Иерусалима утвердил бюджет столицы на 2022 год - 12,6 млрд шекелей
21:01 Эр-Рияд объявил о "саудизации" вакансий учителей вождения, таможенников и инженеров
Загрузка...