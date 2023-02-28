Бецалель Смотрич представил госбюджет: "Не все решения министров мне нравятся, но я уважаю их право на проведение собственной политики"

Министр финансов Бецалель Смотрич провел специальную пресс-конференцию, на которой представил основные пункты государственного бюджета на 2023-2024 годы.

По словам Смотрича, правительству удалось согласовать бюджет, в котором необходимость удержаться в бюджетных рамках сочетается с коалиционными соглашениями. "Я уверен, что все члены коалиции проявят ответственность и поддержат бюджет. Полагаю, что со многими его частями согласятся и члены оппозиции", - заявил глава минфина.

adv_11 incontent_1

Смотрич подчеркнул, что далеко не со всеми решениями он согласен. В частности, он привел пример министра транспорта Мири Регев, продвигающей реформу тарифов на проезд в общественном транспорте. По его словам, 500 миллионов шекелей, которые пришлось выделить на эту реформу, было бы гораздо лучше пустить на улучшение качества работы общественного транспорта, а не на снижение стоимости проезда, и без того низкой. Вместе с тем, он заявил, что уважает право министров проводить свою политику в министерствах, за которые они отвечают.

adv_12 m_ar_1

Что касается обещания премьер-министра Биньямина Нетаниягу о бесплатном образовании для детей в возрасте 2-3 лет, Смотрич заявил, что "поостерегся бы использовать слово бесплатно", и что "национализировать сейчас системы частных яслей это плохая идея". По его словам, проект будет продвигаться поэтапно путем увеличения количества яслей.