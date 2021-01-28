Война политиков с чиновниками и внебюджетная шкатулка. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Опубликованный на этой неделе отчет о бедности, засвидетельствовавший сокращение количества бедных в 2020 году, в очередной раз показал уязвимость традиционных статистических показателей в кризисный период.

Завеса относительной бедности

В Израиле, как и в большинстве развитых стран, уровень бедности является показателем не абсолютным, а относительным. В Израиле он определяется как 50% от медианного дохода по стране нетто (медианный доход – сумма, больше и меньше которой зарабатывает половина населения страны). Определение основано, в частности, на субъективном восприятии бедности. Проще говоря, в мире миллиардеров миллионер будет считаться бедным. Однако вернемся от теории к практике.

В 2020 году черта бедности, до тех пор постоянно повышавшаяся вместе с доходами населения, опустилась на 4,4%. Поэтому все группы населения, доход которых нетто снизился меньше, чем на 4,4%, стали чуть менее бедными в статистическом определении этого понятия.

Больше всех в 2020 году пострадали самозанятые (индивидуальные предприниматели), доход которых нетто в среднем сократился на 6%. Доход нетто семей, главам которых 29 лет и меньше, сократился на 5,2%. В то же время, благодаря механизмам перераспределения доходов и социальной поддержки, доходы семей, в которых пять детей и больше, выросли на 0,2%, а неработающих лиц трудоспособного возраста – на 6,5%. В результате индекс неравенства после перераспределения расходов снизился на 0,1%, а общее количество живущих ниже официального уровня бедности снизилось с 2 миллионов и 12 тысяч человек до 1 миллиона и 980 тысяч человек. Из этого числа 495 тысяч человек – ультраортодоксальные евреи и 689 тысяч человек – арабы.

На фоне этих показателей снова придется вернуться к проблемам теории, но уже применительно непосредственно к Израилю. Определение уровня бедности в Израиле не включает в себя немонетизированные льготы, не учитывает наличие наследства/выплаченной недвижимости и, что самое главное, не учитывает наличие в Израиле трех крупных групп населения, имеющих кардинально отличающийся подход к заработку, потреблению и понятию бедности. Нельзя оценивать уровень бедности населения, предпочитающего отказываться от работы и материальных благ ради возможности учить Тору, и сознательно опирающегося на пожертвования и пособия, по тем же лекалам, что и бедность среди светского населения. Положение пенсионера, живущего в собственной выплаченной квартире на скромную пенсию, может быть лучше положения работающей семьи, зарабатывающей больше, но живущей в арендованной квартире или выплачивающей ипотеку. Поэтому простое записывание почти четверти населения страны в бедных не только не помогает борьбе с бедностью, но мешает определить реальные масштабы явления для оказания помощи тем, кто действительно в ней нуждается. Парадокс 2020 года лишь подчеркнул необходимость разработки нового подхода к определению уровня бедности.

Именно отсутствие адресного подхода к оказанию помощи является одной из основных проблем экономической программы, объявленной на этой неделе премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром финансов Исраэлем Кацем. Если, конечно, исходить из предположения, что целью анонсирования программы было ее принятие, а не стремление вынудить юридического советника правительства Авихая Мандельблита заблокировать ее как подкуп избирателей и набрать дополнительные баллы в "войне против засилья чиновников".

Напомню, что на прошлой неделе Мандельблит направил министру финансов письмо с предупреждением: не предпринимать существенных шагов без предварительной консультации (подобное предупреждение уже несколько десятков лет присылается перед выборами в Кнессет). Это предупреждение не просто было демонстративно проигнорировано, но использовано для прямых нападок на юрсоветника. Интересно, что о программе не поставили в известность не только Мандельблита, но и председателя Банка Израиля Амира Ярона, являющегося по закону экономическим советником правительства, и руководство подразделений министерства финансов. "Войну политиков с чиновниками" подогрело и интервью бывшего директора бюджетного отдела минфина Шауля Меридора и бывшей гендиректора минфина Керен Тернер-Эяль, в программе "Увда" Иланы Даян рассказавших о проблематичной обстановке в министерстве под руководством Каца. В ответ на это интервью Кац выступил с открытыми нападками на Тернер-Эяль, которая, по его словам, оказалась настолько не готова к занимаемой должности, что временами за нее было стыдно.

В рамках той же войны в "Ликуде" воспринимают и решения директора управления госслужащих Даниэля Гершковица заблокировать внешние назначения на должности и.о. гендиректора минфина и директора управления госкомпаний, сделанные Исраэлем Кацем и министром Давидом Амсалемом. Гершковиц одобрил рекомендацию комиссии по назначениям, согласно которой в предвыборный период на высокопоставленные должности следует назначать только кандидатов из числа уже находящихся на госслужбе. Тот же Амсалем обвинил юридического советника министерства финансов Ави Мессинга в "саботаже и грубом вмешательстве его работу", после того, как тот не позволил распределить без проведения публичного тендера бюджет на 90 миллионов шекелей.

Публичная перебранка политиков и чиновников – не редкость, каждая сторона стремится увеличить свое влияние, и в Израиле последних десятилетий влияние административного аппарата действительно местами чрезмерно, что приводит к излишней бюрократизации. Однако и бесконтрольное влияние политиков и возврат к "славным временам МАПАЙ" – тоже не выход. Сторонам нужно искать компромисс, но делая это не в СМИ и социальных сетях, потому что то, что происходит в стране в последние месяцы, является подрывом доверия и к политикам, и к чиновникам. Должен сказать, что мне близка позиция бывшего гендиректора министерства финансов Шая Баабада, озвученная им на конференции D&B по рынку капитала: "Несмотря на то, что в конечном итоге решение принимает политическое руководство, оно обязано принимать в расчет рекомендации работающих в министерстве профессионалов. Однако если ты действующий чиновник, независимо от занимаемой должности, твое дело – советовать политическому руководству, убеждать их в правильности твоих предложений. Ты не определяешь политику, и когда решение принято, ты должен претворять его в жизнь. Все споры и разногласия должны оставаться в рабочем кабинете".

Новая внебюджетная шкатулка

Судя по словам Исраэля Каца, деньги на программу будут взяты не из бюджета, в котором, напомним, из-за отсутствия закона о госбюджете, необходимо сократить около 15 миллиардов шекелей, а из очередной "внебюджетной шкатулки". Стоимость программы пока что не ясна, поскольку в ней отсутствует детализация, однако первичная приблизительная оценка составляет те же 15 миллиардов шекелей.

Что же из себя представляет анонсированная программа:

– Выплата дополнительной дотации бизнесам, доход которых в 2020 году сократился больше, чем на 25%, в размере от 8 до 15 тысяч шекелей при обороте до 300 тысяч шекелей, и в размере 30 тысяч шекелей при обороте более 300 тысяч шекелей, а также дотация предприятиям, открывшимся в 2020 году. Судя по всему, речь идет о дополнительной дотации сверх той, которая была одобрена правительством 4 января, и не связанной с двухмесячными выплатами социальной выплаты и компенсации расходов, которые были утверждены летом 2020 года до июля 2021 года.



– Рассрочка на полгода выплат НДС малым и средним бизнесам.



– Выплата безработным, длительное время находившимся вне рынка труда, увеличенной дотации в качестве поощрения за возвращение на работу, в том числе на зарплату меньше докризисной или равную ей.



– Отсрочка выплат и реструктуризация ссуд, предоставленных предприятиям под гарантии государства. Судя по заявлениям представителей банковского сектора, с банками это заявление согласовано не было.



– Реформа, направленная на увеличение инвестиций в реальный сектор экономики, включая хайтек и инфраструктуры. Никаких подробностей по данному пункту с момента публикации программы предоставлено не было.



– Выплата лицам с ограниченными возможностями новой дотации в размере 500 миллионов шекелей. Эта выплата, на самом деле никак не связана с программой. Согласно закону, принятому еще в 2018 году, в 2020 и 2021 годах пособия по инвалидности были быть увеличены на 1 и 2 миллиарда шекелей соответственно. Из-за постоянных выборов и отсутствия госбюджета изменение размера пособия было невозможно осуществить, поэтому закон реализуется посредством дотаций.

И два наиболее спорных пункта программы:

– Предоставление самозанятым возможности получения пособия по безработице: по мнению многих, было включено в программу из-за присоединения лидера движения самозанятых "Ани Шульман" Абира Кары к партии "Ямина", а не к "Ликуду". В любом случае, очень скоро выяснилось, что речь идет не о пособии по безработице, а лишь о возможности снять без уплаты 35% налога части собственных пенсионных накоплений предпринимателя. Учитывая, что многие предприниматели открыли пенсионные программы только в 2018 году, после принятия соответствующего закона, им эта инициатива особо не поможет. Какое-либо более существенное решение этого вопроса вряд ли возможно в предвыборный период, учитывая, что последний законопроект на тему был провален не далее, как полгода назад, лично премьер-министром Биньямином Нетаниягу, проголосовавшим против него.

Противопоставляя себя израильскому экономическому истеблишменту, включающему как чиновников, так и представителей академических кругов, Нетаниягу, как обычно, черпает вдохновение за океаном. Об этом, в частности, свидетельствуют его слова на пресс-конференции: "Вы видели, чтобы юридический советник правительства США сказал "Вы не можете сейчас представить программу помощи из-за выборов?". Очевидно, что и дополнительные дотации, и готовность тратить неограниченно средства за счет увеличения госдолга имеют тот же источник вдохновения. Но важно помнить, что не все, что позволено Юпитеру, позволено быку. США могут позволить себе иметь госдолг, превышающий годовой ВВП и рекордный дефицит бюджета, Израиль просто не имеет такого запаса прочности.