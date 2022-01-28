Авиакомпания "Уральские авиалинии" со 2 марта начнет летать в Израиль. Рейсы будут выполняться в Тель-Авив из Жуковского, Санкт-Петербурга и Краснодара, сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал авиаперевозчика.

"Авиакомпания "Уральские авиалинии" приступает к выполнению прямых рейсов в Тель-Авив из Жуковского, Санкт-Петербурга и Краснодара со 2 марта: У6-889/890 Жуковский – Тель-Авив – Жуковский по средам; У6-887/888 Санкт-Петербург – Тель-Авив – Санкт-Петербург по средам; У6-825/826 Краснодар – Тель-Авив – Краснодар по средам, а с 31 марта – по четвергам", - говорится в сообщении.

"Уральские авиалинии" – одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот состоит из самолетов концерна Airbus, перевозчик эксплуатирует 52 авиалайнера.