Бюджет минобороны в 2022 году составит 58 миллиардов шекелей

Премьер-министр Нафтали Беннет, министр обороны Бени Ганц и министр финансов Авигдор Либерман достигли соглашения по формированию оборонного бюджета на 2022 год.

По этому соглашению, бюджет министерства обороны составит 58 миллиардов шекелей. Согласно опубликованному сообщению, будут обеспечены потребности ЦАХАЛа по восстановлению арсеналов и укреплению в свете новых угроз.

Упор при закупках будет делаться на оборонные предприятия, работающие в периферийных районах страны. 750 миллионов шекелей будут выделены на укрепление тыла, на реформу системы помощи страдающим посттравматическим синдромом и на программу субсидирования учебы в вузах демобилизованным солдатам.

Напомним, что в последний раз бюджет министерства обороны был утвержден в 2019 году и составлял 53 миллиарда шекелей, однако он не учитывал значительные добавки и переводы, осуществлявшиеся в течение года. В 2020 году, после всех добавок и переводов, бюджет де-факто составил 58 миллиардов шекелей.

В министерстве обороны требовали прибавку к бюджету в 9 миллиардов шекелей (в том числе по итогам операции "Страж стен"), в министерстве финансов были готовы добавить 4 миллиарда шекелей. Более подробная информация по оборонному бюджету будет опубликована позднее.