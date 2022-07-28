Дефицит на рынке труда и израильские особенности борьбы с дороговизной. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров за неделю, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Дефицит на рынке труда

Центральное статистическое бюро сообщило, что прекратит публиковать информацию о количестве людей, лишившихся работы в марте 2020 года с началом пандемии коронавируса, и до сих пор не нашедших работу. При 3,4% безработицы, 152000 вакансий на рынке труда и возвращении уровня занятости к докризисным показателям публикация этих данных лишена всякого смысла.

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Между тем, основные новости с рынка труда касаются острой нехватки работников различных специальностей, помимо работников хайтека. По оценке объединения авторемонтных мастерских, на текущий момент в Израиле не хватает около 1800 автомехаников. С учетом роста количества автомобилей и сокращения количества действующих автомехаников к 2025 году нехватка будет составлять уже 3300 специалистов. По данным министерства просвещения, в Израиле к началу следующего учебного года не хватает 5600 учителей и воспитателей детских садов. По данным исследовательского центра Кнессета, уже сейчас в стране не хватает около 4000 гражданских инженеров – архитекторов, электриков и т.д., и к 2025 году эта нехватка удвоится. То же самое можно сказать про врачей, фармацевтов, медсестер, социальных работников, водителей автобусов, слесарей, операторов станков.

Сказать, что этот дефицит, усилившийся после двух лет пандемии, стал сюрпризом, нельзя. О грядущих проблемах начали говорить еще 10-15 лет назад, когда начали уходить на пенсию репатрианты "большой алии", приехавшие в страну примерно в 40-летнем возрасте. Однако государство, сосредоточившее усилия на обеспечении кадров для сектора высоких технологий, в целом эту проблему игнорировало.

Когда три десятилетия назад Израиль принял за несколько лет почти миллион человек, он получил не только стариков и детей, но и несколько сотен тысяч специалистов в расцвете трудового возраста. Даже при том, что не все из них оказались нужными рынку труда, большая часть довольно быстро устроилась по специальности, дав существенный толчок экономике страны. Но у этого был и отрицательный побочный эффект в виде удара по системе подготовки кадров в Израиле. В разных сферах этот эффект проявился по-разному – в медицине почти два десятилетия действовало жесткое ограничение количества поступающих на медицинские факультеты, в промышленности окончательно развалилась система профессионально-технического образования (единственным поставщиком кадров для производственных специальностей остался ЦАХАЛ). Сейчас мы начинаем пожинать плоды бездействия власти, все эти годы не прикладывавшей ни малейших усилий для планирования подготовки кадров.

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Два года локдаунов и карантинов только усугубили ситуацию, заставив многих (по всему миру, не только в Израиле) иначе взглянуть на соотношение труда и отдыха в своей жизни, а в отдельных секторах – таких как образование – ускорив уход на пенсию.

О второй составляющей кризиса кадров, касающейся государственных структур, также написано немало. Это низкие зарплаты для начинающих, рост которых зависит практически только от стажа, крайне низкая гибкость и поощрение заурядности. До какого-то момента это работало, но на современном рынке труда, особенно после пандемии, никто уже не хочет работать несколько лет за низкую зарплату, чтобы выслужить необходимый стаж. Именно это случилось в системе просвещения, то же самое происходит в полиции и службе тюрем. Однако каждый раз, когда государство выделяло средства для повышения зарплат, в итоге львиная доля средств уходила именно работникам со стажем, что неудивительно, поскольку естественным образом их представительство в профсоюзных организациях выше. Ну и подход "мы свой пуд соли съели, чтобы достойно зарабатывать, теперь вы свой съешьте" тоже имеет место быть. Собственно, именно этот подход и стал несколько лет назад причиной бунта ординаторов, часть которых вышла из профсоюза врачей и создала свою профсоюзную организацию "Миршам", которая борется именно за их интересы, а не за интересы всех врачей.

Соглашение с 10 тысячами социальных работников положило начало новому подходу к трудовым отношениям в госсекторе. Однако именно переговоры по коллективному трудовому соглашению с учителями, которые продолжаются в эти дни, на годы вперед определят развитие ситуации в этой сфере. Если минфину удастся отойти от установившейся традиции, отдав львиную долю прибавки начинающим учителям, и увеличить возможности поощрения отличной работы, это станет важным прецедентом на переговорах со всеми последующими профсоюзами и рабочими комитетами.

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Верховный суд и "Гистадрут" против

На этой неделе правительство провело демонстрацию борьбы с дороговизной жизни, сократив повышение цен на базовые виды хлеба до с 11-36% до 5-8%. И какая разница, что остаток подорожания будет осуществлен после выборов, а в апреле 2023 года контроль цен на хлеб будет отменен. Я не знаю, смогла ли эта демонстрация кого-то убедить, но должен сказать, что основные новости в данной сфере поступали с других фронтов.

Верховный суд Израиля хотя и отправил тель-авивского адвоката Ронена Гафниэля выполнить домашнее задание по сбору информации и вернуться с ней в окружной суд, признал обоснованным сам повод для подачи иска, а именно – обвинение в использовании возможностей монополиста для взимания с клиентов необоснованно завышенной цены. В израильском антимонопольном законодательстве ценовой аспект жестко прописан в первую очередь в плане демпинга цен с целью вытеснения конкурентов с рынка. Однако Верховный суд счел, что закон, по примеру европейского права, может быть истолкован и в сторону повышения цен. Это постановление открывает дорогу представительским искам против монопольных импортеров популярных мировых брендов, цены на которые в Израиле сильно превышают таковые за границей и цены на аналогичную продукцию других игроков рынка. Я не склонен полагать, что дело дойдет до регулирования цен судебной системой, однако в ходе судебных процессов им придется раскрывать реальную себестоимость продукции, не давая скрываться за отговорками.

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О намерении использовать свои ресурсы для борьбы с дороговизной жизни объявил на этой неделе и председатель Всеобщей федерации профсоюзов ("Гистадрут") Арнон Бар-Давид. В своем выступлении он обрушился с нападками на компании, объявившие о повышении цен ("Дипломат", "Шастович", "Хогла"), пригрозив потребительским бойкотом их продукции со стороны профсоюзных организаций. Бар-Давид призвал население страны проявить финансовую и экономическую грамотность и прекратить потреблять продукцию компаний, завышающих цены. Членам "Гистадрута" был разослан список товаров, покупки которых стоит избегать, отдавая предпочтение более дешевым брендам, а рабочим комитетам рекомендовано не включать эти товары в праздничные закупки. Интересно будет посмотреть на профсоюз, использующий свою силу для сдерживания цен, а не для повышения зарплат вслед за ценами. Если этот шаг будет реализован, это станет серьезным ударом по бойкотируемым компаниями. Вопрос, насколько рабочие комитеты и население в целом готовы последовать призыву Бар-Давида.

Символично, что призыв Бар-Давида к населению проявить финансовую грамотность совпал с публикацией рекомендаций специальной межминистерской комиссии по формированию национальной программы по расширению финансовой инклюзии. За сложным названием кроется важная цель – вовлечение как можно больших слоев населения в финансовую и экономическую жизнь страны. И первой рекомендацией является расширение финансового образования и обеспечение максимально широкого доступа к финансовой информации.

Защищать честь правительства на фронте борьбы с дороговизной жизни на этой неделе выпало министру экономики Орне Барбивай. Продавленное ею решение разрешить импорт в Израиль тампонов, презервативов, подгузников, стиральных порошков, мыла для посуды и порошков для посудомоек, соответствующих стандартам США и Европейского союза, даже если они не отвечают требованиям израильского стандарта, окажет гораздо более серьезное влияние на карман средней израильской семьи, чем размазанное во времени повышение цен на базовые виды хлеба. Вдобавок Барбивай объявила о начале процесса отмены специального израильского стандарта для школьных ранцев (в мире просто нет специальных стандартов для ранцев, это чисто израильское изобретение). Сегодня же должна решиться судьба специального израильского стандарта на кондиционеры. Прореживание израильских стандартов, десятилетиями использовавшихся для подавления конкуренции, не принесет немедленных результатов, поскольку на изменение ситуации на рынке требуется время, однако в итоге результат будет более значительным и долгосрочным, чем попытки регуляции цен.

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А вот решение Федеральной резервной системы США повысить учетную ставку на 0,75% до 2,5%, с прогнозом дополнительного такого же, если не более существенного, повышения до сентября, на цены в Израиле повлияет отрицательно. Эдакая валютная война наоборот, в которой все банки повышают учетные ставки, на этом этапе приведет к ослаблению шекеля и, соответственно, к подорожанию импорта. В первую очередь это скажется на ценах на импортируемое Израилем топливо, тем более, что наметившееся в начале июля снижение мировых цен на нефть сменилось очередным ростом. Однако израильские и иностранные аналитики сходятся во мнении, что ослабление шекеля по отношению к доллару все еще следует рассматривать как временное явление, и в среднесрочной перспективе, когда учетные ставки прекратят расти, шекель снова начнет укрепляться.