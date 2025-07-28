x
28 июля 2025
|
последняя новость: 20:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 июля 2025
|
28 июля 2025
|
последняя новость: 20:40
28 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

"Эльбит" оснастит защитой военно-транспортную авиацию Бундесвера

Оборонка
Германия
время публикации: 28 июля 2025 г., 20:07 | последнее обновление: 28 июля 2025 г., 20:13
"Эльбит" оснастит защитой военно-транспортную авиацию Бундесвера
WIkipedia. Photo: Boevaya mashina

Израильский оборонный концерн "Эльбит" сообщил о победе на тендере европейской авиакомпании Airbus на оснащение противоракетными системами транспортных самолетов A400M, заказанных военно-воздушными силами Германии.

Стоимость сделки – 260 миллионов долларов, срок исполнения заказа – шесть лет.

Система J-MUSIC, разработанная "Эльбит Маарахот" после попытки террористов сбить израильский пассажирский самолет авиакомпании "Аркия" при вылете из Момбасы в 2002 году, пользуется большим спросом в Европе. В частности, она установлена на самолетах-дозаправщиках Airbus 330, на президентском самолете Эммануэля Макрона и т.д.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 19 июня 2019

NATO завершило установку израильских систем защиты на парк транспортных самолетов
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 16 декабря 2015

"Эльбит" поставит системы защиты гражданских самолетов от ПЗРК в страну азиатско-тихоокеанского региона
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 20 июля 2015

Times: британские ВВС сформировали команду по защите гражданских самолетов
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 13 июля 2015

СМИ: самолеты "Аркия" и "Исраэйр", летающие в Эйлат, оснащены противоракетной защитой