"Эльбит" оснастит защитой военно-транспортную авиацию Бундесвера
время публикации: 28 июля 2025 г., 20:07 | последнее обновление: 28 июля 2025 г., 20:13
Израильский оборонный концерн "Эльбит" сообщил о победе на тендере европейской авиакомпании Airbus на оснащение противоракетными системами транспортных самолетов A400M, заказанных военно-воздушными силами Германии.
Стоимость сделки – 260 миллионов долларов, срок исполнения заказа – шесть лет.
Система J-MUSIC, разработанная "Эльбит Маарахот" после попытки террористов сбить израильский пассажирский самолет авиакомпании "Аркия" при вылете из Момбасы в 2002 году, пользуется большим спросом в Европе. В частности, она установлена на самолетах-дозаправщиках Airbus 330, на президентском самолете Эммануэля Макрона и т.д.
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// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 20 июля 2015