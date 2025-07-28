"Эльбит" оснастит защитой военно-транспортную авиацию Бундесвера

Израильский оборонный концерн "Эльбит" сообщил о победе на тендере европейской авиакомпании Airbus на оснащение противоракетными системами транспортных самолетов A400M, заказанных военно-воздушными силами Германии.

Стоимость сделки – 260 миллионов долларов, срок исполнения заказа – шесть лет.

Система J-MUSIC, разработанная "Эльбит Маарахот" после попытки террористов сбить израильский пассажирский самолет авиакомпании "Аркия" при вылете из Момбасы в 2002 году, пользуется большим спросом в Европе. В частности, она установлена на самолетах-дозаправщиках Airbus 330, на президентском самолете Эммануэля Макрона и т.д.