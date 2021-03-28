Иордания создает свободную от вирусов "золотую зону" для туристов

Власти Иордания планируют создать свободную от вирусов "золотую зону" для туристов, которая будет включать Вади Рам, Петру и Мертвое море, сообщает Arab News.

Министр связи и по делам СМИ Сахэр Дудин сообщил местным журналистам, что въезд в "золотую зону" будет ограничен. Судя по всему, ограничения будут введены по примеру Израиля: прибывающие должны будут предъявлять свидетельства о вакцинации против коронавируса. Причем это будет касаться не только туристов, но также гидов и местных поставщиков и продавцов товаров.

Имад Хиджазин, генеральный секретарь министерства туризма и древностей Иордании, заявил Arab News, что министерство здравоохранения должно обеспечить работу по четким протоколам для обеспечения безопасности туристов и обслуживающего персонала.

Ограничения будут ослабляться по мере спада эпидемии в стране.

Между тем эпидемиологическая ситуация в Иордании остается сложной. За год после начала эпидемии коронавирусом были заражены более 582 тысяч из примерно 10,3 млн граждан. Около 6,5 тысяч умерли. В настоящее время выявленных зараженных около 100 тысяч. Вакцинированы более 750 тысяч иорданцев, и ежедневно делается около 20 тысяч прививок. К концу марта минздрав Иордании рассчитывает иметь примерно 3 млн доз вакцин против коронавируса.

Отметим, что туризм является одной из основных статей дохода для экономики Иордании. По данным центрального банка Иордании, доходы страны от туризма в 2019 году составили 5,8 миллиарда долларов. Оценок по 2020 году пока нет, но с марта по декабрь прошлого года туристов в Иордании почти не было.