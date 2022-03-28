Израиль даст рабочие визы сотрудникам израильских хайтек-компаний, покинувшим Украину и Россию

Управление регистрации населения и миграции сообщило, что со вторника, 29 марта, будет выдавать временные рабочие визы сотрудникам израильских хайтек-компаний, покинувшим Украину и Россию

Работники, имеющие право на репатриацию на основании Закона о возвращении, смогут получить разрешение на въезд в Израиль по ускоренной программе (в течение четырех суток) и немедленное разрешение на работу параллельно с процедурой оформления гражданства.

Работники, не имеющие права на репатриацию, после проверки смогут получить рабочую визу сроком на 90 дней с возможностью продления. Планируется, что их супруги также получат временное разрешение на работу, однако этот вопрос еще не урегулирован.

Для таких работников будет отменено требование о минимальной зарплате, которая у иностранных специалистов, приглашаемых на работу в Израиль, должна вдвое превышать среднюю зарплату по стране.

Следует подчеркнуть, что визу смогут получить как работники, уже работавшие в израильских компаниях на момент вторжения российских войск в Украину, так и новые работники, с которыми будет заключен контракт.

Инициатором программы выступили председатель подкомиссии Кнессета по хайтеку и инновациям Рон Кац ("Еш Атид") и группа новых репатриантов из России и Украины Reboot Startup Nation, создавшая платформу по координации между беженцами из России и Украины, обладающими технологическими навыками и опытом, и израильскими хайтек-компаниями.

Напомним, что ранее израильские СМИ сообщали о попытках российской корпорации "Яндекс" перевести штат своего департамента НИОКР (около 800 человек) в Израиль, где действует ее представительство. Вместе с тем, неясно, насколько деятельность "Яндекс" в Израиле подпадает под определение израильской хайтек-компании.