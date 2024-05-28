Минздрав будет оплачивать 100 студентам в год обучение за границей

Министерство здравоохранения совместно с организацией Joint анонсировало программу "Офаким" ("Горизонты"), в рамках которой будет субсидировать израильским студентам обучение в иностранных медицинских вузах.

В рамках программы 100 студентов в год, прошедшие отбор, смогут получить от минздрава беспроцентную ссуду в размере до 360 тысяч шекелей на обучение медицине за границей. В дальнейшем в минздраве рассчитывают увеличить квоту.

При определенных условиях ссуда, частично или полностью, будет превращаться в подарок.

Программа предназначена для студентов, не сумевших пройти отбор на обучение в Израиле, и не имеющих финансовых ресурсов на оплату обучения за границей.

На данный момент для участия в программе утверждены 23 медицинских факультета в Италии, Венгрии, Литве, Словакии, Чехии и Хорватии.

Финансирование будет даваться со второго года обучения по предоставлении документов из вуза о переходе на следующий год обучения. Проценты по ссуде будут обнуляться после возвращения в Израиль и получения израильской лицензии врача.