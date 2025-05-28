x
28 мая 2025
|
последняя новость: 17:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 мая 2025
|
28 мая 2025
|
последняя новость: 17:04
28 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

"Шуферсаль" заплатит штраф за открытие филиала без разрешения

Штрафы
Цены
время публикации: 28 мая 2025 г., 15:53 | последнее обновление: 28 мая 2025 г., 15:53
"Шуферсаль" заплатит штраф за открытие филиала без разрешения
Miriam Alster/FLASH90

Торговая сеть "Шуферсаль" достигла соглашения с антимонопольным управлением и заплатит 1,5 миллиона шекелей штрафа в госказну за несанкционированное открытие филиала в квартале Рамат-Авив в Тель-Авиве.

Кроме того, сеть обязалась продать филиал, купленный около года назад и действующий в городском формате "Шуферсаль Экспресс".

Сеть, являющаяся одним из крупнейших игроков на израильском рынке продуктов питания, должна получать разрешение на открытие новых филиалов от антимонопольного управления.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook