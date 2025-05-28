"Шуферсаль" заплатит штраф за открытие филиала без разрешения

Торговая сеть "Шуферсаль" достигла соглашения с антимонопольным управлением и заплатит 1,5 миллиона шекелей штрафа в госказну за несанкционированное открытие филиала в квартале Рамат-Авив в Тель-Авиве.

Кроме того, сеть обязалась продать филиал, купленный около года назад и действующий в городском формате "Шуферсаль Экспресс".

Сеть, являющаяся одним из крупнейших игроков на израильском рынке продуктов питания, должна получать разрешение на открытие новых филиалов от антимонопольного управления.