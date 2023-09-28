"Осем" снова остановила завод по производству "Матерны" из-за загрязнения

Компания "Осем" второй раз за несколько месяцев была вынуждена остановить производственные линии детского питания "Матерны", после того, как возникли подозрения на загрязнение.

Линия была остановлена в конце прошлой недели. Во этот вторник лабораторная проверка подтвердила факт загрязнения.

В компании подчеркивают, что технический сбой был обнаружен вовремя, и загрязненная продукция не попала на прилавки магазинов.

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Однако очистка конвейеров и возобновление производства потребуют времени и могут опять спровоцировать дефицит детского питания, на рынке которого "Осем" является одним из крупнейших игроков.

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Напомним, что завод по производству "Матерны" возобновил работу только два месяца назад после месячного простоя, вызванного обнаружением в детском питании следов кишечной палочки.