"Осем" снова остановила завод по производству "Матерны" из-за загрязнения
Компания "Осем" второй раз за несколько месяцев была вынуждена остановить производственные линии детского питания "Матерны", после того, как возникли подозрения на загрязнение.
Линия была остановлена в конце прошлой недели. Во этот вторник лабораторная проверка подтвердила факт загрязнения.
В компании подчеркивают, что технический сбой был обнаружен вовремя, и загрязненная продукция не попала на прилавки магазинов.
Однако очистка конвейеров и возобновление производства потребуют времени и могут опять спровоцировать дефицит детского питания, на рынке которого "Осем" является одним из крупнейших игроков.
Напомним, что завод по производству "Матерны" возобновил работу только два месяца назад после месячного простоя, вызванного обнаружением в детском питании следов кишечной палочки.
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