Уровень жизни в Израиле после "коронакризиса". Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Ухудшение экономического состояния в других странах позволило Израилю впервые в истории войти в первую двадцатку стран по внутреннему валовому продукту на душу населения. Израиль поднялся на две строчки, заняв в рейтинге 2020 года 19-ю позицию, и обойдя такие страны, как Канада, Великобритания, Япония, Франция. Учитывая, что из стран, находящихся выше Израиля в списке, более высокие темпы прироста населения только у Катара, взлет за последние десять лет с 32-го места на 19-е бесспорно является достижением.

К сожалению, это правильно только если смотреть на номинальные показатели (ВВП на душу населения в Израиле составил 43689 долларов). Однако на эти доллары израильтянин может купить на 25% меньше, чем в среднем по OECD, из-за высокого уровня цен. Если скорректировать ВВП на душу населения по паритету покупательской способности (то есть нейтрализовать разницу в уровнях цен между странами), то Израиль находится не на самом плохом, но гораздо более скромном 35-м месте. Опять же, если брать десятилетний период, то речь идет о перемещении вверх на семь позиций, с 42-го места в 2010 году. Только вот это перемещение пришлось на первые годы десятилетия. В 2013 году Израиль был 36-м, затем за три года добрался до максимальной для себя 34-й строки, а в последние годы перед кризисом опустился на 37-ю строчку.

Две экономики и география безработицы

Чтобы повысить уровень жизни в Израиле (а именно его и отражает ВВП на душу населения по паритету покупательской способности), необходимо, чтобы уровень дохода населения рос быстрее цен. А рост цен в ближайшие год-два будет обязательно – все прогнозы говорят об инфляции в районе 2% с возможностью корректировки вверх. Еще более высоким будет рост цен на покупку жилья, который не учитывается при расчете инфляции напрямую, но имеет прямое отношение к уровню жизни.

Что касается зарплат, то израильская экономика делится на две части – хайтек, к которому примыкает высокотехнологичное экспорториентированное производство, и все остальное. Из 112 тысяч свободных ставок, которые были незанятыми в израильской экономике в конце марта, 13 тысяч относились к сектору высоких технологий, и были не заняты отнюдь не потому, что способные их занять израильтяне предпочитали продолжать получать пособие по безработице. Доля хайтека в рынке труда уже превысила 10%, но ее дальнейший рост проблематичен из-за нехватки квалифицированных работников. И эти 13 тысяч ставок свободны в первую очередь потому, что компании не могут найти свободных специалистов. Более того, сейчас, когда Израиль и США начали выходить из кризиса, в Израиле начала разворачиваться война за кадры, в ходе которой работников переманивают за счет более высокой зарплаты и лучших условий. Особенно эта каннибализация ощущается в секторах кибербезопасности и искусственного интеллекта. Только за последние две недели о расширении штата и поиске сотен специалистов в этих сферах объявили Nvidia (600 человек), Intel (1000) и принадлежащая ему Habana Labs (еще 400), Check Point (600), десятки и сотни разработчиков ищут все те стартап-компании, которые провели в последние месяцы мобилизацию капитала на миллиарды долларов. Средняя зарплата специалистов в сфере ИИ в израильских представительствах крупнейших игроков на рынке (Google, Amazon, Microsoft, Apple) взлетела до 55,7 тысяч шекелей в месяц, в среднем по индустрии она превышает 39 тысяч шекелей. Ускоренные курсы переквалификации, которые субсидирует государство, смогут дать лишь частичный ответ на рост спроса и, скорее всего, часть позиций в итоге уйдет за границу, в первую очередь – в страны Восточной Европы.

Проблема образования еще более актуальна для второй экономики – экономики внутреннего потребления. Во многих сегментах этой экономики зарплаты настолько несильно отличаются от пособия по безработице, что молодежь предпочитает сидеть дома за счет государства, а государство, в свою очередь, поощряет завоз иностранных рабочих, усиливая местную безработицу. После снятия ограничений и массового выхода на работу, среди безработных превалируют молодежь без опыта и образования, представители арабского и ультраортодоксального еврейского секторов. Если количество еврейских неультраортодоксальных безработных к концу марта сократилось на 18%, то ультраортодоксальных – на 14%, а арабских – на 7%. И эти данные государственной службы трудоустройства сложно назвать сюрпризом.

Лидер по уровню безработицы среди городов с населением более 40 тысяч человек – Нацерет с 26,7% безработицы, на втором месте – Умм эль-Фахм с 26,5%. 13 из 15 городов с самым высоким уровнем безработицы – арабские, ультраортодоксальные еврейские или же города с крупной долей арабского/ультраортодоксального еврейского населения. Хочу подчеркнуть, что речь идет об официальных безработных, то есть о людях, ищущих работу, а не о тех, кто сидит дома и не ищет работу (каковых в обоих секторах существенно больше, чем в среднем по стране).

Разумеется, отмена автоматической выплаты пособия по безработице приведет к резкому сокращению количества официальных безработных, и значительная часть из 100 тысяч свободных ставок будет довольно быстро занята. Тех же, кому ставок не останется, ждут сложные времена. Количество семей, получающих пособие по прожиточному минимуму, уже выросло на 18 тысяч за последний год, а летом ожидается резкий рост запросов на получение этого пособия. И здесь у государства будет возможность сделать то, что оно так и не сделало за год пандемии – мотивировать самые социально слабые слои населения идти учиться. И я отнюдь не призываю обуславливать выплату пособия участием в обучающих программах. А вот увеличение размера пособия в обмен на участие в таких программах, с дополнительными бонусами за результаты, я считаю хорошим вложением государственных денег.

Облака и кошельки

Компании Oracle и Microsoft начали строительство своих ферм, даже не дожидаясь результатов тендера, победителями которого на этой неделе были объявлены Google и Amazon. Проигравшие, разумеется, попытаются оспорить итоги тендера в суде, однако и без этого их вложения не пропадут. Во-первых, крупные израильские корпорации, особенно финансовые, также не торопились переносить свои данные на облака, серверы которых расположены за границей. Во-вторых, Израиль в последние годы стал одним из центров сосредоточения стартапов в сферах, требующих значительных расчетных мощностей (финтек, кибербезопасности, искусственный интеллект). Ферма Oracle заработает уже этим летом, Microsoft планирует завершить строительство в 2022 году. Победителям тендера Google и Amazon потребуется немного больше времени.

Еще одним заметным событием минувшей недели стало объявление корпорации Apple о том, что с мая текущего года в Израиле заработает платежный сервис ApplePay, позволяющий владельцам iPhone (и других приборов Apple) расплачиваться в магазинах, прикладывая не кредитную карту, а свой смартфон (или умные часы). Практически одновременно с этим свой электронный кошелек представила торговая сеть "Рами Леви Шивук а-Шикма", а Почтовая компания объявила тендер на разработку собственного электронного кошелька. До конца года планирует выйти на израильский рынок Google Pay. На этой же сцене работают Bit, Paybox. Появление электронных кошельков, как и объявленное на прошлой неделе начало реформы банковской прозрачности – важные этапы развития израильского рынка финансовых услуг, повышения его эффективности и усиления конкуренции. Борьба за клиента перейдет от бумажных купонов, которые присылают раз в месяц обладателям кредитных карт, в мобильные телефоны, в которых новые приложения будут проверять и сравнивать цены, уведомлять о скидках, бонусах кэшбэк и т.д. Скорейшее утверждение застрявших из-за политического кризиса законов, касающихся регулирования финтека, должно открыть Израиль для тех новых финансовых технологий, которые израильские стартапы так успешно реализуют за границей.

Пробки и планирование

Если вам показалось, что после снятия карантинных ограничений и возвращения на работу поездка в офис стала занимать больше времени, чем до кризиса, то знайте, что вам не показалось. По данным компании Waze, загруженность дорог в Тель-Авиве выросла на 7% по сравнению с докризисной, в Хайфе – на 15%, в Беэр-Шеве – на 10%. Компания "Нетивей Аялон" отмечает, что загруженность шоссе Аялон (шоссе 20) выросла на 10%.

Новые кварталы и города планировались как спальные пригороды, рассчитанные на передвижение на автомобиле, а не на автобусе. Только в последние годы органы планирования начали уплотнять застройку и продвигать смешанное строительство, при котором в одном проекте сочетаются жилищная, общественная и коммерческая застройка. Также упор заметно смещается на пешеходную доступность, пользование велосипедом и близость к общественному транспорту, а количество парковочных мест напрямую зависит от близости здания к автобусной/трамвайной/железнодорожной станции.

Однако даже сейчас это касается далеко не всех проектов. Классическим примером старого подхода стало обсуждение плана строительства гражданского аэропорта в Рамат-Давид в Изреэльской долине, подготовленного министерством транспорта. Согласно плану, в 2050 году 3000 работников аэропорта будут обслуживать 20 миллионов пассажиров в год. При этом прогнозируется, что 70% пассажиров и 80% работников будут приезжать в аэропорт на частном транспорте.

Сеть железных дорог существенно расширилась, однако значительная часть станций (особенно вне Гуш-Дана) расположена крайне неудобно для дальнейшего передвижения, а автобусное сообщение не синхронизировано с прибытием поездов. Проект электрификации железных дорог, который должен позволить ускорить движение поездов, опаздывает на несколько лет от графика.

Жителям Гуш-Дана придется терпеть еще несколько лет до пуска первых трамвайных линий, однако уже сейчас ясно, что их будет недостаточно. Поэтому очень важным проектом национальной транспортной инфраструктуры должен стать метрополитен. На этой неделе национальная комиссия по планированию и застройке утвердила к реализации национальный инфраструктурный план 103 по строительству третьей ветки метрополитена в Гуш-Дане. Ветка M3 протяженностью 40 километров с 25 станциями должна соединить Герцлию с Бат-Ямом и иметь ответвление в аэропорт имени Бен-Гуриона. Также на продвинутой стадии утверждения находится южная часть ветки М1 (должна начинаться на окраине Холона и идти на юг, где западная часть пройдет через Ришон ле-Цион, Нес-Циону и Реховот, а восточная часть – через Ришон ле-Цион, Беэр-Яаков, Рамле и Лод). Северная часть ветки М1 и ветка М2 должны быть утверждены к осени текущего года, после чего от правительства и Кнессета потребуется принятие соответствующих постановлений и законов о выделении бюджетов и начале реализации проекта. И одним из первых решений должно стать создание регионального транспортного управления, к которому перейдет часть полномочий минтранса с одной стороны, и часть полномочий муниципалитетов – с другой. Потому что если сохранится существующее соотношение сил, то строительство метро может растянуться на многие десятилетия из-за постоянных споров между министерством и каждым из двух десятков муниципалитетов Гуш-Дана в отдельности. То же самое касается и других регионов – Иерусалима с пригородами, Хайфы с пригородами и Беэр-Шевы с пригородами.