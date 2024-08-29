Словакия закупает израильские системы ПВО вместо отданных Украине С-300

Правительство Словакии утвердило рекомендацию министерства обороны о покупке у Израиля шести мобильных батарей противовоздушной и противоракетной обороны на общую сумму 554 миллиона евро.

Сделка будет оформлена в рамках межправительственного договора, а не прямого контракта с израильским производителем. Однако информация о том, какие именно системы будут закупаться, не сообщается.

На текущий момент единственными системами ПВО на вооружении Словакии остаются старые советские ЗКР "Куб", которые практически исчерпали свой эксплуатационный ресурс. Системы С-300 были переданы Украине.