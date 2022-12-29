Главные события 2022 года в экономике Израиля

Пандемия коронавируса COVID-19 на протяжении всего 2022 года продолжала влиять на глобальную экономику, однако, несомненно, главным геополитическим событием года, повлиявшим на экономику всей планеты, стала война России против Украины. В Израиле 35-е правительство сумело продержаться только год, и фактически всю вторую половину года было лишено возможности проводить какую-либо экономическую политику.

События в списке пронумерованы для удобства, а не по их значению для экономики страны.

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Материал подготовил экономический обозреватель NEWSru.co.il Михаил Шафранов.

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1. Война в Украине. Ограничусь только перечислением основных последствий нападения России на Украину в феврале 2022 года – взлет цен на энергоносители и, как следствие, на электричество; рекордная с 1990-х годов алия; взлет спроса на израильские вооружения, в первую очередь – в Европе. Израиль официально не присоединился к антироссийским санкциям, однако израильские компании соблюдают международные санкции, а государственная компания страхования экспорта прекратила страховать экспортеров в Россию. Как следствие, торговый оборот между странами, в 2021 году составлявший около 1,5 миллиардов долларов, рухнул. Насколько сильно – можно будет узнать из отчета ЦСБ в январе 2023 года.

2. Конец пандемии. Израиль вошел в 2022 год с очередной волной пандемии коронавируса, а завершает его решением министерства здравоохранения перевести COVID-19 в разряд сезонных эпидемий, не требующих чрезвычайных мер. Страны мира одна за другой сняли подавляющую часть ограничений, что привело к быстрому экономическому росту, в немалой степени основанному на высвобождении вынужденно сдерживавшегося в течение двух лет частного потребления. Последние прогнозы говорят о росте ВВП на 6,3%, налоговые поступления на десятки миллиардов шекелей превысили прогнозы министерства финансов, низкий уровень безработицы – если вынести за скобки инфляцию, о которой пойдет речь ниже, новое правительство получает страну с очень хорошими макроэкономическими показателями.

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Среди оставшихся эффектов пандемии в 2022 году – многомесячные очереди за обновлением паспортов в бюро регистрации населения и миграции и вызванные нехваткой персонала перегрузки в аэропорту имени Бен-Гуриона.

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Несомненно, COVID продолжает влиять на израильскую экономику и непрямым путем. Сломанные за два года логистические цепочки до сих пор не восстановились, а упорство, с которым до последнего держался за политику "Ноль заражаемости" Китай, только подливало масла в огонь.

3. Инфляция. 2022 год войдет в историю как год глобального возвращения инфляции. К последствиям пандемии добавились последствия войны в Украине. В результате США заканчивают год с инфляцией в районе 7,5%, Европа – с более чем 10%. Рост цен произошел практически во всех странах мира, и центральные банки один за другим начали повышать ставки, чтобы сдержать инфляционную спираль.

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Банк Израиля, долгое время утверждавший, что рост цен является временным, начал повышать учетную ставку с задержкой, которую затем компенсировал более резкими повышениями. Заканчивается год с 5,2% инфляции, однако уверенности, что пик роста цен уже пройден, у экономистов нет. Прогнозы говорят о снижении инфляции до более приемлемых 2,7% только во второй половине следующего года.

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4. Кризис на рынке жилья – пожалуй один из основных провалов уходящего правительства в экономической сфере. Разумеется, частично рост цен стал следствием затянувшегося политического кризиса, а затем пандемии. Но вина за немалую часть 20% роста цен лежит на непоследовательной жилищной политике и на повторявшихся раз за разом заявлениях о том, что цены продолжат расти. В то же время нельзя не отметить, что количество единиц жилья, строительство которых было начато за последний год, превысило 70 тысяч, показателя, невиданного со времен "большой алии".

К концу года темпы роста цен на жилье начали снижаться благодаря удорожанию ипотеки и росту инфляции, приведшим к сдерживанию спроса. Оптимисты говорят о возможности определенного снижения цен в 2023 году. Однако если новому правительству не удастся сохранить существующие темпы начала строительства, за этим снижением последует очередной взлет.

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5. Конец хайтек-пузыря. 2021 год был рекордным в истории израильского сектора высоких технологий. Скорее всего, его показатели останутся недостижимы в обозримом будущем. 2022 год начинался теми же темпами, что и предшествующий. Однако очень быстро стало понятно, что аттракцион невиданной щедрости, когда борьба за работников превращалась в откровенный подкуп, и компании активно расширяли свой штат под будущие проекты, подошел к концу. Инвесторы, в 2021 году готовые платить за будущую мечту, начали требовать показать результаты здесь и сейчас. Как следствие – сокращения штатов, под которые попали в первую очередь сотрудники отделов кадров и маркетинга и уменьшение вдвое количества вакансий программистов (все еще выше, чем до пандемии). Стоит подчеркнуть, что израильский хайтек в целом запасся деньгами на ближайшие годы. Пострадали те компании, которые откладывали мобилизацию капитала на 2022 год, а также непрофильные представительства крупных иностранных корпораций.

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Последние опубликованные данные по сделкам свидетельствуют, что показатели 2022 года находятся на одной линии роста с показателями последних лет, поэтому на данный момент стоит говорить не о кризисе хайтека в 2022 году, а об аномалии 2021 года, после которого израильский хайтек вернулся к своим обычным темпам роста.

6. Пятые за три года выборы в Кнессет. Четыре месяца предвыборной кампании и два месяца формирования правительства привели к тому, что следующий год страна опять начнет без государственного бюджета. При этом полгода уходящее правительство не могло принимать существенных решений, и даже те инициативы, которые были запущены до объявления о выборах, требовали дополнительных согласований и продвигались с большой задержкой. Судя по заявлениям представителей новой коалиции, следующее правительство намерено отменить ряд важных шагов, предпринятых правительством уходящим, включая реформу сельского хозяйства (переход от квот и пошлин к прямым дотациям), реформу сотовой связи (свертывание сетей 2-го и 3-го поколений для освобождения мощностей для 4-го и 5-го поколений), налог на проезд через Гуш-Дан в часы-пик.

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7. Реформа стандартов и реформа рынка продуктов питания. Учитывая предыдущий пункт, нельзя не отметить две важные реформы, которые были проведены в 2022 году и вступят в силу с 2023 года – реформу стандартов и реформу рынка продуктов питания, которые, фактически, являются смежными. С нового года подавляющее большинство уникальных израильских стандартов, многие годы бывших инструментом блокирования конкуренции, будут отменены, или сделаны необязательными. Импорт товаров, за некоторыми исключениями, будет базироваться на стандартах США и Европейского союза. В сфере продуктов питания созданы категории "надлежащих импортеров" и "надлежащих производителей", которые, пройдя лицензирование, смогут поставлять свою продукцию на основании деклараций, а не предварительного контроля. Министерства здравоохранения и сельского хозяйства будут проводить выборочный контроль на прилавках. Это изменение, при надлежащем объеме контроля и наличии немедленных жестких санкций за нарушения, открывает израильский рынок для конкуренции, как с точки зрения ассортимента, так и с точки зрения цен. В среднесрочной перспективе это один из важнейших шагов по снижению дороговизны жизни.

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Здесь стоит отметить важную роль, которую сыграла в продвижении реформ потребительская организация "Лобби 99", представители которой участвовали в каждом заседании комиссий Кнессета и различных министерских комиссий, противостоя лоббистам крупных импортеров и производителей.

8. Договоры о свободной торговле. К обширному израильскому пакету соглашений о свободной торговле в уходящем году добавились два знаковых – первый договор с арабской страной (ОАЭ) и первый договор с дальневосточной страной (Южная Корея). Объемы торговли с ОАЭ на второй год Авраамовых соглашений превышают 2 миллиарда долларов, что вдвое больше показателя 2021 года, а подписание соглашения о свободной торговле должно подстегнуть рост торгового оборота между странами еще больше. Объемы торговли с Южной Кореей в 2021 году составляли 3,5 миллиарда долларов. Торговое соглашение должно существенно расширить оборот и облегчить доступ израильских товаров в регион, где Израиль уже ведет переговоры о свободной торговле с Китаем, Вьетнамом, Индией, а с этого года – и с Японией.

9. Банковский сектор. Впервые за 43 года в Израиле открылся новый банк, ориентированный на работу с домохозяйствами и малым бизнесом. Банк One Zero Амнона Шаашуа стал первым, но отнюдь не последним. К концу года предварительную лицензию получил банк "Эш Исраэль" Нира Цука. Следует отметить, что предприниматели, сделавшие капитал на хайтеке, не смогли бы прийти в банковский сектор еще десять лет назад, когда для открытия банка требовалось большое количество физических отделений и банковских служащих. Дигитализация сферы услуг открыла возможность для конкуренции, которая должна еще больше расшириться, когда в следующем году начнет работать кредитный кооператив "Офек", который также будет предоставлять банковские услуги.

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10. Договор о морской границе с Ливаном. О правильности подписания договора переходным правительством за несколько суток до выборов и о его условиях будут спорить еще долго. Однако установление международно признанной границы является важным событием само по себе, поскольку сокращает возможность конфликтных ситуаций и облегчает привлечение иностранных корпораций к поискам газа в северной части эксклюзивных экономических вод Израиля.