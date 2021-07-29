Какие новые налоги планирует ввести минфин Израиля. Обзор

Министр финансов Авигдор Либерман неоднократно заявлял, что не будет повышать налоги, и в 2021 году свое обещание сдержал. Однако, судя по черновому списку мер по сокращению дефицита госбюджета, опубликованному на этой неделе министерством финансов, данное обещание не распространяется на 2022 год.

Ниже приведен обзор налоговых льгот, которые министерство финансов предлагает отменить, и новых налогов, сборов и акцизов, которые планируется ввести. Общая стоимость данных шагов оценивается в 6,1 миллиарда шекелей в 2022 году и дополнительных миллиардов в год в последующие годы.

Вместе с тем, следует отметить, что немалую часть средств предлагается выручить за счет ужесточения налоговой отчетности и борьбы с мошенничеством и уклонением от уплаты налогов.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕНСИЙ

Одно из наиболее спорных предложений минфина касается государственного обеспечения пенсионных накоплений посредством эмиссии специальных государственных облигаций. На текущий момент 30% средств, аккумулируемых пенсионными кассами, вкладываются в специальные гособлигации с доходностью 5%, что в разы выше той цены, которую государство платит при эмиссии гособлигаций на открытом рынке в последние десять лет. С одной стороны, этот уровень доходности ниже, чем при инвестиции в акции и в корпоративные облигации, с другой стороны, в случае финансовых кризисов, вложения в эти гособлигации являются той "подушкой", которая смягчает удар. В 2008 году, когда обычные накопления сократились на 20%, фонды, в которых 30% средств вложены в специальные гособлигации, потеряли 11%.

Министерство финансов предлагает отменить специальную эмиссию, взамен предоставив гарантии покрытия в том же размере на случай обвала на финансовых рынках. Согласно предложению, если доходность 30% активов кассы будет менее 27,5% за пять лет, государство дополнит недостающую сумму из специального фонда. Если же доходность будет выше, пенсионная касса перечислит излишки в означенный фонд. По оценке минфина, через несколько лет, после погашения всех особых облигаций, этот шаг позволит сократить государственные расходы на 7 миллиардов шекелей в год.

С чисто финансовой точки зрения прекращение эмиссий под 5% годовых на рынке, где можно эмитировать под 0-1% годовых, является абсолютно логичным. Однако здесь следует учесть, что государство сделало пенсионные отчисления обязательными, вынуждая людей направлять часть своего дохода на рынок капитала. Еще один аспект, который стоит принимать во внимание, это неравноценность предлагаемой минфином замены не с точки зрения денег (в этом отношении как раз в итоге мало что изменится), а в отношении надежности. Выпуская облигации, государство не имеет возможности отказаться от своих обязательств. В противном случае оно будет объявлено банкротом. Обязательства по отчислению денег в тот или иной фонд не являются столь однозначными, и в случае очередного кризиса могут быть нарушены, а деньги – направлены на другие цели.

НДС на цифровые услуги

На текущий момент иностранные компании, продающие цифровые услуги в Израиле, не платят налог на добавочную стоимость. Это касается таких сервисов, как Netflix, Google Drive, Spotify и т.д. Введение НДС при взимании оплаты за эти услуги должно принести в госказну около 360 миллионов шекелей в год.

Акциз на горюче-смазочные материалы

Минфин предлагает утвердить продвигавшуюся при предыдущих правительствах инициативу по обложению растворителей и машинных масел акцизом, равным акцизу на дизельное топливо. Этот шаг должен привести к сокращению мошенничества с разбавлением дизельного топлива с целью экономии на акцизе. От акциза будут освобождены предприятия, использующие горюче-смазочные материалы в процессе производства. Поступления в госказну должны вырасти на 510 миллионов шекелей в 2022 году и на 550 миллионов шекелей в год в дальнейшем.

Борьба за экологию

В рамках заявленной борьбы за экологию минфин предлагает ввести налог на покупку одноразовой посуды в размере 11 шекелей за килограмм. Этот шаг, если будет принят, принесет в госказну 800 миллионов шекелей. Однако, по мнению специалистов, он не приведет к сокращению потребления одноразовой посуды, а лишь увеличит расходы потребляющих ее семей, в первую очередь – из ультраортодоксального еврейского сектора. Чтобы действительно сократить потребление одноразовой посуды, налог должен быть гораздо более высоким.

Борьба за здоровый образ жизни

СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Очереди в больничных кассах

С целью сокращения очередей к врачам-специалистам в больничных кассах предлагается взимать плату за собственное участие не по факту визита, а по факту назначения очереди. При этом плата не будет возвращаться в случае пропуска визита или отмены менее, чем за 24 часа. Больничные кассы будут обязаны направлять клиентам напоминания о назначенной очереди. Кроме того, предлагается увеличить плату за визит к врачу-специалисту на 20 шекелей в случае, если он осуществлен без направления от семейного врача. Поскольку эти меры приведут к росту доходов больничных касс, минфин планирует сократить размер субсидий больничным кассам на корзину лекарств с 6,8% до 6,45%, сэкономив 100 миллионов шекелей в год.

Министерство финансов предлагает ограничить возможность больничных касс переманивать клиентов. Фактически речь идет о фиксировании результатов постановления, принятого предыдущим правительством в марте 2020 года, и включившего расходы касс на маркетинговые колл-центры в ограничения бюджета касс на маркетинг. В результате расходы касс сократились со 135 миллионов шекелей в год до 37 миллионов шекелей. Сэкономленные 98 миллионов шекелей минфин предлагает вычесть из стоимости корзины здравоохранения.

Налогообложение частной медицины

Для нейтрализации негативного влияния частной медицины на общественную медицину минфин предлагает обложить сбором в размере 40% каждую выплату врачу или медицинской организации за операцию или консультацию, осуществленную страховой компанией или больничной кассой (в рамках дополнительных медицинских услуг), а также каждый доход частных медицинских организаций, полученный не через страховые компании или больничные кассы. При этом больничным кассам рекомендуется пересмотреть дополнительные страховки и исключить из них "низкоприоритетные услуги" с тем, чтобы не повышать стоимость страхового полиса. Данная мера, по оценке минфина, принесет 940 миллионов шекелей в год.

Этот шаг, который приведет к росту цен на частные страховки и на любые частные медицинские услуги, можно было бы оправдать, если бы собранные деньги шли непосредственно на систему общественного здравоохранения. Среди прочего, эта система несет расходы, которых нет в частном здравоохранении, включая подготовку персонала и необходимость лечить всех, вне зависимости от их доходов, и при этом имеет ограничения, которых не имеет частная медицина (потолок зарплат, невозможность выбора пациентов). Однако включенная в проект закона фраза о том, что "собранные средства министерство здравоохранения будет переводить в государственную казну" показывает, что все остальное – лишь красивые слова, и целью данного параграфа является пополнение госказны, а не усиление общественной медицины.

Государственная ссуда на покупку жилья

С учетом текущей ситуации на ипотечном рынке государственные ссуды на покупку жилья стали малопривлекательными, поскольку предлагаются под более высокий процент, чем в банке. В связи с этим министерство финансов предлагает ужесточить критерии для выдачи ссуд (не менее 2000 льготных баллов, квартира не дороже 2 миллионов шекелей). Такой шаг сэкономит госказне 20 миллионов шекелей расходов и 200 миллионов шекелей обязательств в год.

Налог на прирост стоимости и отчетность о сдаче в аренду

Для ускорения реализации частных земель под застройку министерство финансов предлагает ограничить льготное начисление налога на прирост стоимости. Получить льготу смогут только те, кто получит разрешение на строительство до 31 декабря 2024 года. Также предлагается сократить до 12 месяцев срок продажи старой квартиры при покупке новой для улучшения жилищных условий. Еще один пункт предлагает обязать всех владельцев жилья на съем сообщать налоговому управлению о доходе от аренды, даже если он составляет меньше 5000 шекелей в месяц. Данное освобождение было дано, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на налоговое управление, однако в новых условиях, поскольку отчетность осуществляется онлайн, предлагается обязать отчитываться всех арендодателей, вне зависимости от стоимости аренды. В минфине отмечают, что обязательная отчетность принесет дополнительную пользу, поскольку даст правительству реальные данные по рынку аренды жилья в стране. Поступления от всех этих изменений оцениваются в 100 миллионов шекелей в 2022 году, 250 миллионов шекелей в 2023 году и 500 миллионов шекелей в каждый следующий год.

НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Налог на прибыль

Минфин предлагает ужесточить критерии налоговой отчетности, существенно ограничив возможность отчетности по кассовому методу (то есть на момент получения платы за заказ/работу), и максимально расширив отчетность по методу начисления (то есть на момент реализации заказа/выполнения работы). По оценке минфина, с 2024 года эта мера увеличит налоговые поступления на 300 миллионов шекелей в год.

Дополнительный налог

Минфин предлагает изменить метод взимания дополнительного налога в размере 3%, который начисляется на зарплаты свыше 648 тысяч шекелей в год, таким образом, чтобы он удерживался стороной, платящей зарплату, и перечислялся непосредственно налоговому управлению, как и обычный подоходный налог. Этот шаг должен в 2022 году принести в госказну 420 миллионов шекелей.

Борьба с нелегальным капиталом

Предлагается расширить список финансовых структур, обязанных предоставлять автоматические отчеты налоговому управлению раз в полгода, включив в него, в том числе, клиринговые компании, цифровые кошельки, платежные приложения и иные электронные платежные системы. По оценке минфина, в 2022 году этот шаг принесет 100 миллионов шекелей, а в последующие годы – до 800 миллионов шекелей.

Борьба с фиктивными квитанциями на топливо

Министерство финансов предлагает ввести в действие параграф закона от 1995 года, согласно которому списание расходов на топливо при расчете налогов возможно только для автомобилей, в которых установлен так называемый "далькан" (чип для автоматической оплаты топлива на заправке). Поступления от этого шага в 2022 году – 2080 миллионов шекелей, с 2023 года – 450 миллионов шекелей.

Онлайн-квитанции

Предлагается с 1 января 2023 года обязать выписывать квитанции на суммы свыше 5000 шекелей в цифровой форме с онлайн-отчетностью перед налоговым управлением. Данный шаг должен увеличить налоговую базу на 1 миллиард шекелей.

Сокращение использования наличных

Предлагается с 1 августа 2022 года сократить размер сделок с оплатой наличными с 11000 до 6000 шекелей, если одной из сторон является предприятие, и с 50000 до 15000 шекелей, если сделка осуществляется между двумя частными лицами. Исключение составит покупка автомобиля у частного лица, где лимит останется на уровне 50 тысяч шекелей. По оценке минфина, этот шаг увеличит налоговые поступления на 300 миллионов шекелей в 2022 году и на полмиллиарда шекелей в год в дальнейшем.

Оплата налогов до их оспаривания

Министерство финансов предлагает реализовать план предыдущего правительства по ликвидации практики оспаривания любых налоговых требований в суде с целью отсрочки выплат. Согласно предложению, в случае, если компания не согласна с начисленной ей суммой налога, она должна оплатить ту часть, которую она не оспаривает и 30% той части, которую она оспаривает, в срок, установленный налоговым управлением, а не по окончании судебного разбирательства. Предложение касается компаний с оборотом не менее 20 миллионов шекелей и с оспариваемой суммой налоговых выплат не менее 20 миллионов шекелей. По оценке минфина, реализация закона принесет в госказну в 2022 году 570 миллионов шекелей.

Отчетность по криптовалютам

Министерство финансов предлагает обязать отчитываться перед налоговым управлением всех, кто держит криптовалюту стоимостью более 200 тысяч шекелей (сам или на имя несовершеннолетнего ребенка). По оценке минфина, этот шаг принесет в 2022 году 30 миллионов шекелей поступлений.

Упрощение процедуры взыскания долгов по государственным пошлинам и сборам

Предлагается упростить процедуру уведомления должников, убрав дублирующие процессы и сократив время и затраты на взыскание долга. В 2022 году эти меры должны принести в госказну 10 миллионов шекелей, а в дальнейшем – 80 миллионов шекелей в год.

ДРУГИЕ ТЕМЫ

Реформа технологических колледжей

Минфин предлагает передать те технологические колледжи, которые находятся в ведении министерства просвещения (включая 13-14 классы школ) в ведение министерства экономики. Кроме того, предлагается продолжать субсидировать только те технологические колледжи, учебная программа которых соответствует требованиям государственного института технической подготовки. Данный шаг должен привести к слиянию технологических колледжей и к сокращению ставок в министерстве просвещения и в совместной комиссии минпроса и минэкономики, сэкономив 45 миллионов шекелей в 2022 году и 135 миллионов шекелей в год начиная с 2023 года.

Сбор на прирост стоимости недвижимости с земель Национального фонда

Предлагается увеличить размер сбора с 12% до 20% (что все еще ниже, чем платит частный землевладелец). Поступления в госказну от этого шага составят 350 миллионов шекелей в год.

Замораживание статистического показателя средней зарплаты в целях индексации

Минфин предлагает, как и год назад, заморозить среднюю зарплату в целях индексации, поскольку при использовании для индексации реальной средней зарплаты произойдет резкий рост зарплат высокопоставленных госслужащих и расходов, привязанных к средней зарплате. Этот шаг должен сэкономить 300 миллионов шекелей.

Налогообложение "закрытой прибыли"

Министерство финансов предлагает повторить меру, предпринятую правительством в 2012 году для пополнения бюджета за счет налогообложения "закрытой прибыли" корпораций, действующих в рамках закона о капитальных инвестициях.

Обычная налоговая ставка с прибыли компаний составляет 25%. Однако компании, действовавшие в рамках закона о привлечении инвестиций, были освобождены от уплаты налога с доходов, полученных в рамках закона. При этом они не имели права выводить эти доходы за границу или выплачивать их в качестве дивиденда.

Общий объем "закрытой прибыли" оценивается на текущий момент в 100 миллиардов шекелей. В 2012 году, чтобы сократить дефицит бюджета, правительство предложило компаниям освободить прибыли, уплатив налог по льготной ставке в 6%. Сейчас минфин хочет повторить этот шаг, рассчитывая получить не менее полумиллиарда шекелей.

Материал подготовлен экономическим обозревателем NEWSru.co.il Михаилом Шафрановым