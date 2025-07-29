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Экономика

Минфин продвигает налоговую льготу для резервистов в размере до 1000 шекелей в месяц

Резервисты
Налоги
время публикации: 29 июля 2025 г., 16:50 | последнее обновление: 29 июля 2025 г., 16:50
Минфин продвигает налоговую льготу для резервистов в размере до 1000 шекелей в месяц
Michael Giladi/Flash90

Министерство финансов подало в Кнессет законопроект, предусматривающий создание новой категории налоговых льгот для резервистов, отслуживших более 30 дней в налоговом году.

Согласно законопроекту, такие резервисты смогут получить до 4 льготных налоговых единиц, то есть приблизительно до 1000 шекелей списания подоходного налога в месяц.

Экономика
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