Минфин продвигает налоговую льготу для резервистов в размере до 1000 шекелей в месяц

Министерство финансов подало в Кнессет законопроект, предусматривающий создание новой категории налоговых льгот для резервистов, отслуживших более 30 дней в налоговом году.

Согласно законопроекту, такие резервисты смогут получить до 4 льготных налоговых единиц, то есть приблизительно до 1000 шекелей списания подоходного налога в месяц.