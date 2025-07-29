Минфин продвигает налоговую льготу для резервистов в размере до 1000 шекелей в месяц
время публикации: 29 июля 2025 г., 16:50 | последнее обновление: 29 июля 2025 г., 16:50
Министерство финансов подало в Кнессет законопроект, предусматривающий создание новой категории налоговых льгот для резервистов, отслуживших более 30 дней в налоговом году.
Согласно законопроекту, такие резервисты смогут получить до 4 льготных налоговых единиц, то есть приблизительно до 1000 шекелей списания подоходного налога в месяц.