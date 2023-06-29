Банки не спешат делиться, государство не спешит объяснять гражданам – где деньги лежат. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Население Израиля в своей подавляющей массе пассивно во всем, что касается управления своими собственными финансами, и предпочитает, чтобы в данном аспекте о нем заботилось государство. В стране, где покупка жилья, как правило – крупнейшая сделка в жизни, менее половины населения готовы предпринять минимум усилий и получить два предложения от ипотечных банков. Среднестатистический израильтянин очень не любит менять банк, страховую компанию, пенсионный фонд.

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Полтриллиона шекелей, лежащих на текущих счетах через год после начала повышения учетной ставки, свидетельствуют об очевидной дисфункции в данном вопросе. Банк Израиля вежливо понукал банки, что те начали делиться, политики угрожали вынудить банки делиться, только в начале июня, почти через полтора года после начала повышения ставок, банки начали делать вид, что готовы делиться. На уходящую неделю пришлась очередная встреча главы центробанка Амира Ярона с директорами банков, утверждение в правительстве законопроекта о регулировании выплаты процентов за средства на текущих счетах, публичная отповедь того же Ярона с требованием немедленно снять законопроект с повестки дня, и готовность банков "Йерушалаим" и "Мизрахи" пойти следом за банком "Леуми" и начать выплачивать какой-то минимум какой-то части своих индивидуальных клиентов.

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Сами клиенты банков во всем этом не участвуют, и участвовать им не предлагают. Хотя хорошо проведенная разъяснительная кампания с участием Банка Израиля, министерств финансов и экономики, приглашающая тех самых клиентов зайти на банковский сайт или позвонить в банк, и перевести лежащие на текущем счете деньги в денежный фонд или хотя бы на суточный депозит, была бы гораздо эффективней. И в целом потенциал информационной работы с населением как инструмент борьбы с дороговизной жизни в Израиле недооценен. Не говоря уже о том, что не ведется никакой разъяснительной работы среди русскоязычных граждан – этой категории нынешнее правительство внимания не уделяет.

Приведу еще один пример с фронтов борьбы с ростом цен, также датированный этой неделей. Израильтяне и французы, согласно исследованиям, входят в число наций, любящих бренды и готовых за них платить. Однако и эта любовь не безгранична. Министр экономики Израиля Нир Баркат решил возобновить продвижение законов о децентрализации рынка, включая инициативу о расформировании крупных монополистов. Во Франции же на этой неделе правительство договорилось с 75 производителями продуктов питания и торговыми сетями о снижении цен. И одним из инструментов давления, использованных министром финансов Брюно Лё Мэром, чтобы убедить компании присоединиться к инициативе, являлась угроза "опозорить тех, кто будет повышать цены, несмотря на снижение производственных расходов". Это не значит, что Баркат неправ в своем намерении ограничить деятельность монополистов законодательно (хотя снятие препон для усиления конкуренции эффективнее), а Лё Мэр добился своего только с помощью информационной угрозы (он, среди прочего, озвучивал и идею налога на сверхприбыль). Но идею использования этого инструмента нашему правительству и регуляторам стоит взять на вооружение.

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Среди других экономических событий недели отмечу две подошедшие к концу многолетние саги. После длительной борьбы страховые компании проиграли министерству финансов, добившемуся проведения через Кнессет запрета на продажу страховых полисов с пенсионной составляющей ("Битуах Менаалим") большей части населения. Эти полисы стоят дороже пенсионных фондов, приносят существенно меньший доход, и за последние годы из-за регуляции лишились большей части своих преимуществ.

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Министерство труда и социального обеспечения положило конец 12-летним препирательствам между профсоюзами и работодателями по поводу того, что следует считать минимальной рентабельностью в тендерах на предоставление услуг в сферах, отличающихся низким уровнем зарплат. Через полгода предложения на таких тендерах с рентабельностью ниже минимальной будут отклоняться автоматически. Найденная сложная формула расчета позволяет обеспечить вступление в силу закона об усилении надзора над соблюдением трудового законодательства, принятого в 2011 году для защиты прав работников, нанимаемых через фирмы по трудоустройству.

Еще одна сага под названием "Вспомогательный международный аэропорт" еще далека от завершения, однако на этой неделе она неожиданно получила развитие в нужном направлении. Сначала министерство обороны вернулось к своей постоянной позиции, согласно которой база ВВС "Неватим" не подходит для сочетания с аэропортом. Эта позиция была последовательной на всем протяжении саги, пока год назад министр обороны Бени Ганц внезапно не изменил ее, наложив вето на базу ВВС "Рамат Давид" и сняв его с "Неватим". Следом за этим на заседании открытия парламентского лобби в поддержку Галилеи министр финансов Бецалель Смотрич заявил, что выступает за скорейшее строительство аэропорта в Изреэльской долине рядом с базой "Рамат Давид". Напомню, что не менее восьми различных комиссий раз за разом рекомендовали построить аэропорт именно там, но политические лобби каждый раз пытаются перенести строительство в Негев.