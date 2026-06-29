Израильский Elementor увольняет 100 сотрудников из-за ИИ

Израильская компания Elementor, разработавшая одну из ведущих в мире платформ для создания сайтов, объявила о сокращении 30% штата (около 100 сотрудников), в основном – в Израиле.

В опубликованном заявлении компания назвала этот шаг организационным «перезапуском», цель которого — подготовиться к следующему поколению создания сайтов в эпоху ИИ.

В заявлении компания подчеркнула, что «остается прибыльной и стабильной уже на протяжении многих лет», но при этом «фиксирует быстрые и фундаментальные изменения в том, как создаются и потребляются сайты", и что теперь "наряду с людьми ключевыми создателями, посетителями и пользователями сайтов становятся ИИ-агенты".

Elementor сообщила, что обязуется сопровождать уходящих сотрудников с уважением и признательностью за их вклад, обеспечив расширенный пакет поддержки и более выгодные условия увольнения, чем предусмотрено законом.