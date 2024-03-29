Минобороны США закупило у Израиля мобильные станции спутниковой связи
время публикации: 29 марта 2024 г., 07:33 | последнее обновление: 29 марта 2024 г., 07:33
Израильская компания Gilat Satellite Network опубликовала сообщение для Тель-Авивской биржи, в котором сообщила о новом контракте на поставку министерству обороны США партии мобильных станций спутниковой связи.
Сумма сделки составила 5 миллионов долларов США. Это вторая за последний месяц сделка Gilat в США. В феврале Пентагон заказал станции спутниковой связи на 10 миллионов долларов.