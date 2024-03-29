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Экономика

Минобороны США закупило у Израиля мобильные станции спутниковой связи

время публикации: 29 марта 2024 г., 07:33 | последнее обновление: 29 марта 2024 г., 07:33
Минобороны США закупило у Израиля мобильные станции спутниковой связи
Wikipedia/ Gilat Satellite Network

Израильская компания Gilat Satellite Network опубликовала сообщение для Тель-Авивской биржи, в котором сообщила о новом контракте на поставку министерству обороны США партии мобильных станций спутниковой связи.

Сумма сделки составила 5 миллионов долларов США. Это вторая за последний месяц сделка Gilat в США. В феврале Пентагон заказал станции спутниковой связи на 10 миллионов долларов.

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