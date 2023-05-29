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    Экономика

    Чехия отказалась от израильского Heron и турецкого Bayraktar после анализа военных действий в Украине

    время публикации: | последнее обновление:
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    Израильский БПЛА Heron TP и турецкий БПЛА Bayraktar TB2
    AP Photo/Ariel Schalit/Efrem Lukatsky

    Министерство обороны Чехии отменило сделку по покупке у Израиля трех БПЛА Heron производства "Израильской авиационной промышленности", о которой сообщалось августе 2022 года.

    Согласно чешскому изданию Dnes, сделка вызвала острую полемику в стране, поскольку Heron был разработан еще в 1990-е годы. Издание сообщает, что в апреле этого года рассматривалась возможность купить вместо Heron турецкие БПЛА Bayraktar, однако в итоге было решено вообще заморозить покупку тяжелых БПЛА.

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    Вместо этого чешское оборонное ведомство намерено закупить около 200 малых БПЛА, предназначенных для оперативных подразделений – 4-й бригады быстрого реагирования, 7-й механизированной бригады и 43-го воздушно-десантного полка.

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    Решение о смене приоритетов было принято по результатам анализа военных действий в Украине. Поставщик малых БПЛА на данный момент не выбран.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 9 Августа 2022
    Чехия закупит партию израильских БПЛА Heron
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