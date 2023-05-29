Чехия отказалась от израильского Heron и турецкого Bayraktar после анализа военных действий в Украине

Министерство обороны Чехии отменило сделку по покупке у Израиля трех БПЛА Heron производства "Израильской авиационной промышленности", о которой сообщалось августе 2022 года.

Согласно чешскому изданию Dnes, сделка вызвала острую полемику в стране, поскольку Heron был разработан еще в 1990-е годы. Издание сообщает, что в апреле этого года рассматривалась возможность купить вместо Heron турецкие БПЛА Bayraktar, однако в итоге было решено вообще заморозить покупку тяжелых БПЛА.

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Вместо этого чешское оборонное ведомство намерено закупить около 200 малых БПЛА, предназначенных для оперативных подразделений – 4-й бригады быстрого реагирования, 7-й механизированной бригады и 43-го воздушно-десантного полка.

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Решение о смене приоритетов было принято по результатам анализа военных действий в Украине. Поставщик малых БПЛА на данный момент не выбран.