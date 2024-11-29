Солдаты-срочники, принимавшие участие в боевых действиях, получили военную надбавку к довольствию

ЦАХАЛ перечислил военную надбавку к денежному довольствию за первое полугодие 2024 года военнослужащим срочной службы, принимавшим участие в боевых действиях.

Суммы в размере от 500 шекелей до 3000 шекелей были выплачены военнослужащим боевых частей и частей боевой поддержки в соответствии с количеством дней службы с уровнем активности А.