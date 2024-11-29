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Солдаты-срочники, принимавшие участие в боевых действиях, получили военную надбавку к довольствию

время публикации: 29 ноября 2024 г., 06:53 | последнее обновление: 29 ноября 2024 г., 06:53
Солдаты-срочники, принимавшие участие в боевых действиях, получили военную надбавку к довольствию
Flash90. Фото: Н.Шохат

ЦАХАЛ перечислил военную надбавку к денежному довольствию за первое полугодие 2024 года военнослужащим срочной службы, принимавшим участие в боевых действиях.

Суммы в размере от 500 шекелей до 3000 шекелей были выплачены военнослужащим боевых частей и частей боевой поддержки в соответствии с количеством дней службы с уровнем активности А.

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