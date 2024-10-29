Через год после открытия прекратит работу канал Лиора Шляйна "Релевант"

6 ноября прекратит работу телевизионный канал "Релевант", созданный телеведущим Лиором Шляйном и медиа-менеджером Моди Фридманом и начавший трансляции 7 ноября 2023 года. Около 100 его работников вызваны на беседу с руководством.

Канал вел трансляции через приложения, стриминговые платформы и входил в пакет вещания Yes. Однако, несмотря на значительные финансовые вложения, рейтинги "Релеванта" оставались низкими. Не пользовался он и успехом критики.