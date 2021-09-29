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NEWSru.co.il :: Экономика29 сентября 2021 г., 07:30

Чехия купила у Израиля системы ПВО на 630 млн долларов

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Система ПВО SPYDER

Министр обороны Чехии Любомир Метнар объявил о подписании сделки по закупке у израильского государственного оборонного концерна "Рафаэль" партии систем ПВО SPYDER.

В борьбе за контракт стоимостью 630 миллионов долларов израильский концерн обошел восемь других претендентов. Стоит отметить, что о победе "Рафаэля" на тендере было объявлено еще год назад. Согласно чешскому министерству обороны, за год переговоров ему удалось снизить стоимость контракта на 92 миллиона долларов.

В рамках сделки Чехии будут поставлены четыре мобильные батареи ПВО, которые будут использоваться для обеспечения защиты стратегических объектов, таких как атомные электростанции, аэропорты и крупные промышленные центры.


По условиям сделки, 38% деталей для батарей будут произведены чешской промышленностью.

ЗРК SPYDER предназначен для защиты как стратегических объектов, так и маневренных подразделений. Он способен противостоять самолетам, вертолетам, беспилотным летательным аппаратам и крылатым ракетам. Батареи оснащены радаром производства компании ELTA.

Израильская система придет на смену устаревшему ЗРК 2К12 "Куб", поставленному в Чехословакию еще Советским Союзом в 60-е-70-е годы прошлого века. Таким образом, Чехия станет первой страной Северо-Атлантического альянса, которая примет на вооружение израильские системы ПВО.

На текущий момент системы ПВО SPYDER находятся на вооружении армий Эфиопии (прикрывает Дамбу Возрождения на Ниле), Индии, Сингапура, Вьетнама, Азербайджана. В 2021 году должны начаться поставки системы Филиппинам. Первое боевое применение систем SPYDER было зафиксировано в 2019 году на индо-пакистанской границе.

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