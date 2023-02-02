Почему хайтек не уйдет из Израиля и пакет реформ на 2023-2024 годы. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Минувшая экономическая неделя в Израиле выдалась исключительно бурной, включив в себя публикацию черновика пакета реформ на 2023-2024 годы, несколько законотворческих инициатив со значительными экономическими последствиями, начало переговоров между "Гистадрутом" и минфином о коллективном трудовом соглашении в госсекторе, публикации израильских и иностранных банков касательно судебной реформы, а также различные заявления бизнесменов и политиков по тому же поводу.

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Венцом недели, несомненно, являются слова депутата Кнессета от блока "Яадут а-Тора" Ицхака Пиндруса, который, выступая на конференции аудиторов, заявил в защиту судебной реформы: "Крупные инвесторы ищут для своих инвестиций страны, где как можно меньше демократии и как можно больше консерватизма". Судя по социальным сетям, это заявление, при чтении которого на ум приходит приписываемая Петру I цитата "Говорить не по писанному, дабы дурь каждого была видна", поставило в затруднительную ситуацию даже самых ярых сторонников реформы, поскольку полностью противоречит реальному положению дел.

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Еще большую реакцию вызвал выпущенный в конце минувшей недели банком JP Morgan и растиражированный канцелярией главы правительства Биньямина Нетаниягу обзор ситуации в Израиле, в котором говорилось, что споры вокруг судебной реформы не более, чем фоновый шум, который не повлияет на экономику страны в обозримом будущем. Поскольку публикация не была распространена по обычным каналам, по которым банк распространяет рекомендации своего аналитического отдела, противники реформы сначала обвинили сторонников реформы в подделке и распространении ложных сведений. Однако сутки спустя JP Morgan подтвердил подлинность документа, что, впрочем, не сильно улучшило ситуацию, так как речь идет не об анализе, подготовленном аналитиками экономического отдела, а о базовом комментарии для суточных трейдеров, проще говоря – спекулянтов, которых более отдаленная перспектива просто не интересует, а текущий рост неопределенности из-за внутриполитического конфликта привлекает как "мутная вода". Не исключаю, что именно такими спекуляциями отчасти было вызвано резкое ослабление курса шекеля к доллару США в течение двух-трех дней в конце прошлой и начале этой недели.

Полагаю, что Нетаниягу прекрасно может отличить значимость и вес такой публикации от публикаций аналитических отделов банков UBS или Bank of America. Эти банки выразили опасения по поводу дальнейшего развития событий в израильской экономике, однако в первую очередь не из-за судебной реформы, а из-за потенциального ухудшения налогово-бюджетной политики.

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С другой стороны возмутителем спокойствия выступила основательница и генеральный директор стартап-компании "Папайя Глобал" Эйнат Гез, неожиданно для всех, включая инвесторов и совет директоров компании, объявившая в знак протеста против судебной реформы о "выводе денег компании из Израиля". Противники реформы начали заявлять об уходе хайтека из Израиля, однако довольно скоро выяснилось, что компания никуда уходить не собирается, а Гез, активно участвующая в демонстрациях протеста, имела в виду перевод за границу средств компании в израильских банках. Как именно она собирается реализовывать этот шаг, тоже не ясно, поскольку большая часть штата компании работает в Израиле и зарплаты получает в израильских банках. По словам сторонников и противников Гез в инвестиционной среде, ее шаг был в первую очередь политическим, призванным увлечь за собой другие хайтек-компании и тем самым оказать давление на правительство.

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Повторю то же, что писал неделю назад – не думаю, что в ближайшей перспективе Израиль ждет понижение кредитного рейтинга или массовый вывод инвестиций и уход хайтек-компаний. В то же время возможны более резкие, чем обычно, колебания котировок на Тель-Авивской бирже, имеющие больше психологическую, чем экономическую подоплеку, и курса шекеля в связи с повышением привлекательности для спекулятивных операций. Я склонен поддержать позицию тех экономистов и обозревателей, которые считают, что на данный момент речь идет о политическом споре с привлечением экономических аргументов, и что в Израиле ни одна реформа не вышла из Кнессета в том же виде, в котором вошла. Разрушение судебной системы, безусловно, ослабляет экономику, но слишком много раз противники любой реформы были склонны считать концом демократии и крахом судебной системы гораздо меньшие изменения, которые сейчас предлагают в качестве компромисса.

Из инициатив правящей коалиции, не связанных с судебной реформой, нельзя пройти мимо законопроекта Симхи Ротмана по жесткому ограничению права на забастовку, в рамках которого он предлагает, среди прочего, отобрать судебные полномочия у суда по трудовым спорам и наделить ими Кнессет. Эта инициатива гораздо жестче шагов, которые продвигает лидер его партии министр финансов Бецалель Смотрич, включивший в проект закона о госрегулировании запрет на выплату зарплаты госслужащим, проводящим частичную забастовку.

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Мири Регев выступила с обещанием существенно расширить льготы на проезд в общественном транспорте, резко снизив возраст бесплатного проезда и предоставив льготы молодежи (18-26 лет) и жителям социальной периферии. На текущий момент государство субсидирует приблизительно 70% стоимости проезда в общественном транспорте. Реформа Мейрав Михаэли, унифицировавшая тарифы, не увеличила долю субсидии, а лишь выровняла перекосы в одну и в другую сторону. Решение Регев, если оно будет осуществлено, значительно увеличит долю субсидирования со стороны государства. Сама по себе эта инициатива легитимна, при условии, что понятно, откуда будут взяты деньги на финансирование данного шага. Но также следует понимать, что на данный момент главной проблемой общественного транспорта является отнюдь не высокая стоимость проезда, а отсутствие необходимой инфраструктуры, недостаточная вместимость и пунктуальность, острая нехватка водителей.

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Что касается первого черновика закона о государственном регулировании на 2023-2024 год, в него вошли около 57 инициатив, подавляющее большинство которых входило в предыдущие законопроекты, но по тем или иным причинам не были утверждены. В частности, речь идет о введении налога на километраж (с временным освобождением для бензинового и дизельного транспорта), передача разбирательств между страховыми и лизинговыми компаниями по поводу материального ущерба от ДТП на принудительный арбитраж (чтобы освободить суды от десятков тысяч дел в год), сокращение регуляции в сфере сельского хозяйства, сокращение полномочий местной власти во всем, что касается метро и других надмуниципальных инфраструктурных проектов, программа административной гибкости в школах, сокращение дублирования в полисах страхования здоровья, сокращение бюрократии в вопросах проектирования и строительства, продвижение конкуренции на рынке финансовых услуг, предоставление государству возможности напрямую покупать автотранспорт у производителей и т.д. Некоторые инициативы, такие как попытка частично отыграть назад реформу пособий по патронажному уходу для получателей пособия 1-й и 2-й категорий, можно сразу зачислить в "козы", которые предназначены для вывода из пакета реформ. В целом что-то более определенное о направлении движения правительства можно будет сказать только когда минфин представит пакет реформ на рассмотрение правительства.

Гораздо более важным является слив информации, согласно которому премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр финансов Бецалель Смотрич договорились ограничить объем средств на обслуживание коалиционных соглашений 5 миллиардами шекелей. Это меньше четверти того, на что рассчитывали партии в рамках коалиционных соглашений. Судя по всему, этот слив направлен в первую очередь на успокоение рейтинговых компаний и крупных инвестиционных банков, чтобы показать им, что правительство не пойдет в разнос при формировании государственного бюджета.