Трамп ввел пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая.

Ранее в Белом доме предупреждали: президент 1 февраля распорядится о введении пошлин в 25% на товары, импортируемые из Мексики и Канады, и в 10% – из Китая.

Поводом для таких мер стало то, что эти страны, по мнению Трампа, недостаточно активно борются против ввоза в США наркотического вещества фентанила.

Советник Трампа по торговле Питер Наварро заявил CNN, что пошлины на энергоносители из Канады составят 10%, а не 25%, как на остальные товары. По его словам, пошлины в 10% коснутся всей канадской энергетики, в том числе нефти, газа, электроэнергии, отмечает "Интерфакс".

В Китае, Канаде и Мексике выразили крайнее неудовольствие решением Трампа и угрожают ответными мерами.