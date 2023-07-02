"Красная линия" трамвая в Гуш-Дане прошла проверку безопасности и начнет работать в июле
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Инспекция в сфере безопасности эксплуатации "красной линии" трамвая в Гуш-Даше завершилась и компания НЕТА получила разрешение инспекторов на эксплуатацию ветки.
После того, как начало работы "красной линии" утвердит министерство транспорта, эта ветка метро в Гуш-Дане начнет работать.
Вероятнее всего, разрешение от минтранса будет получено в ближайшее время и "красная линия" начнет функционировать уже в июле.
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// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 22 Июня 2023
Мэр Петах-Тиквы объявил об открытии "красной линии" трамвая в Гуш-Дане. В минтрансе опровергают
Мэр Петах-Тиквы объявил об открытии "красной линии" трамвая в Гуш-Дане. В минтрансе опровергают
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