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    Экономика

    "Красная линия" трамвая в Гуш-Дане прошла проверку безопасности и начнет работать в июле

    время публикации: | последнее обновление:
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    Miriam Alster/FLASH90

    Инспекция в сфере безопасности эксплуатации "красной линии" трамвая в Гуш-Даше завершилась и компания НЕТА получила разрешение инспекторов на эксплуатацию ветки.

    После того, как начало работы "красной линии" утвердит министерство транспорта, эта ветка метро в Гуш-Дане начнет работать.

    Вероятнее всего, разрешение от минтранса будет получено в ближайшее время и "красная линия" начнет функционировать уже в июле.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 22 Июня 2023
    Мэр Петах-Тиквы объявил об открытии "красной линии" трамвая в Гуш-Дане. В минтрансе опровергают
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