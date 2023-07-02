"Красная линия" трамвая в Гуш-Дане прошла проверку безопасности и начнет работать в июле

Инспекция в сфере безопасности эксплуатации "красной линии" трамвая в Гуш-Даше завершилась и компания НЕТА получила разрешение инспекторов на эксплуатацию ветки.

После того, как начало работы "красной линии" утвердит министерство транспорта, эта ветка метро в Гуш-Дане начнет работать.

Вероятнее всего, разрешение от минтранса будет получено в ближайшее время и "красная линия" начнет функционировать уже в июле.