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Экономика

Правительство Южной Кореи выбрало платформу для инвестиций в израильские стартапы

время публикации: 02 июля 2024 г., 12:45 | последнее обновление: 02 июля 2024 г., 12:45
Правительство Южной Кореи выбрало платформу для инвестиций в израильские стартапы
AP Photo/Ahn Young-joon

Правительство Южной Кореи выбрало израильскую онлайн-платформу для инвестиций OurCrowd в качестве со-управляющего двусторонним фондом, который будет инвестировать в стартапы DeepTech (инженерные и научные инновации).

Целью фонда является привлечение 80 миллионов долларов, из которых 48 миллионов уже собрано корейскими партнерами фонда – NH Venture Investment и K-Growth.

Фонд NHOC Global Open Innovation fund планирует инвестировать в около 30 стартапов из обеих стран, уделяя особое внимание таким технологиям, как робототехника, кибербезопасность и цифровое здравоохранение.

"Создание двустороннего фонда Израиль-Корея при поддержке правительства Южной Кореи – это замечательная новость для израильских высоких технологий", – заявил генеральный директор OurCrowd Джон Медвед.

"Помимо инвестиций фонда, израильские компании DeepTech получат прямой доступ к южнокорейским промышленным гигантам и смогут налаживать сотрудничество в глобальном масштабе".

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