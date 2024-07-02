Правительство Южной Кореи выбрало платформу для инвестиций в израильские стартапы

Правительство Южной Кореи выбрало израильскую онлайн-платформу для инвестиций OurCrowd в качестве со-управляющего двусторонним фондом, который будет инвестировать в стартапы DeepTech (инженерные и научные инновации).

Целью фонда является привлечение 80 миллионов долларов, из которых 48 миллионов уже собрано корейскими партнерами фонда – NH Venture Investment и K-Growth.

Фонд NHOC Global Open Innovation fund планирует инвестировать в около 30 стартапов из обеих стран, уделяя особое внимание таким технологиям, как робототехника, кибербезопасность и цифровое здравоохранение.

"Создание двустороннего фонда Израиль-Корея при поддержке правительства Южной Кореи – это замечательная новость для израильских высоких технологий", – заявил генеральный директор OurCrowd Джон Медвед.

"Помимо инвестиций фонда, израильские компании DeepTech получат прямой доступ к южнокорейским промышленным гигантам и смогут налаживать сотрудничество в глобальном масштабе".