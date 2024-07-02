Охранники школ не получили зарплаты за осень 2023 года, зарплата за лето будет меньше

Работающие через подрядчиков охранники школ и детских садов до сих пор не получили оплату за октябрь и ноябрь 2023 года, когда учебные заведения были закрыты в связи с ситуацией в сфере безопасности во время начала войны "Железные мечи". Теперь выясняется, что обещанное возмещение за непрерывность занятости в период летних каникул они тоже получат в значительно меньшем размере. Об этом сообщает во вторник, 2 июля, экономическое издание The Marker.

Издание рассказывает об охраннике школы в Ашкелоне: в начале войны школа по указанию Командования тыла была закрыта, а поскольку охранник получает почасовую оплату, денег за дни простоя он не получил. Государство ожидало, что работодатели оплатят эти дни, хотя до принятия соответствующего закона прошло два месяца. Но как минимум, с работающими через посредников ("овдей каблан") такого не произошло. Почасовые работники не получают зарплату за пропущенные дни, на неоплачиваемый отпуск ("хуфша лело ташлюм", ХАЛАТ) их тоже не отправили, и не уволили – поэтому даже на пособия по безработице такие работники рассчитывать не могли, а ведь речь идет о тысячах человек, во многих случаях, пожилых.

Перед летними каникулами оказалось, что и "непрерывной занятости" не будет: по коллективным договорам, муниципалитеты обязаны предоставить работающим через подрядчиков альтернативную занятость, например, в детских лагерях ("кейтанот"), а при отсутствии такой работы – заплатить среднюю месячную зарплату из расчета за последние девять месяцев.

И тут неоплаченные октябрь и ноябрь вновь нанесли удар – из-за них средняя зарплата за девять месяцев оказывается намного меньше. Мало того, что люди не получили зарплату за два месяца в начале войны, и уже были вынуждены смириться с этой несправедливостью – вслед за ней пришла другая несправедливость. Некоторые охранники обратились в "Гистадрут" с просьбой помочь с этой проблемой, но решения пока нет.