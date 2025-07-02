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Экономика

Microsoft снова объявила о массовых увольнениях

Хайтек
Рынок труда
время публикации: 02 июля 2025 г., 19:18 | последнее обновление: 02 июля 2025 г., 19:18
Microsoft снова объявила о массовых увольнениях
AP Photo Ted S. Warren

Корпорация Microsoft объявила о намерении сократить 4% штата, уволив около 9000 сотрудников по всему миру.

Увольнения коснутся разных команд в разных регионах и с разным уровнем опыта "в рамках корпоративных изменений, призванных улучшить позиции корпорации и ее работников, чтобы преуспевать на динамичном рынке".

Это уже четвертый цикл увольнений в Microsoft с начала года.

Экономика
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