Microsoft снова объявила о массовых увольнениях
время публикации: 02 июля 2025 г., 19:18 | последнее обновление: 02 июля 2025 г., 19:18
Корпорация Microsoft объявила о намерении сократить 4% штата, уволив около 9000 сотрудников по всему миру.
Увольнения коснутся разных команд в разных регионах и с разным уровнем опыта "в рамках корпоративных изменений, призванных улучшить позиции корпорации и ее работников, чтобы преуспевать на динамичном рынке".
Это уже четвертый цикл увольнений в Microsoft с начала года.