Microsoft снова объявила о массовых увольнениях

Корпорация Microsoft объявила о намерении сократить 4% штата, уволив около 9000 сотрудников по всему миру.

Увольнения коснутся разных команд в разных регионах и с разным уровнем опыта "в рамках корпоративных изменений, призванных улучшить позиции корпорации и ее работников, чтобы преуспевать на динамичном рынке".

Это уже четвертый цикл увольнений в Microsoft с начала года.