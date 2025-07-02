Минфин намерен изменить определение статуса налогового резидента Израиля

Министерство финансов опубликовало в среду, 2 июля, для ознакомления общественности черновик законопроекта по вопросу израильского налогового резидентства.

Законопроект призван упростить определение статуса налогового резидента, сведя его к количеству дней, проводимых в Израиле, без привлечения других критериев.

Согласно законопроекту, лицо, находившееся в Израиле 75 дней или более в налоговом году, будет считаться резидентом Израиля в этом году, если общий период его пребывания в Израиле в одном из трехлетних периодов — этом налоговом году и двух предшествующих налоговых годах, или предыдущем и следующем годах, или двух последующих годах — составляет не менее 183 "взвешенных дней пребывания" или более.

Согласно предложению, дни пребывания в Израиле имеют разный вес в зависимости от их близости или удаленности от рассматриваемого налогового года. Так, дни пребывания в Израиле в рассматриваемом налоговом году засчитываются полностью, тогда как дни пребывания в предыдущем и следующем налоговых годах засчитываются с коэффициентом в одну треть. Дни пребывания в более отдаленных годах, два года до рассматриваемого года и два года после — засчитываются с коэффициентом в одну шестую.

Например, если рассматривается 2020 налоговый год, то дни пребывания в Израиле в том году засчитываются полностью. Дни пребывания в 2019 и 2021 годах засчитываются после того, как были поделены на 3, а дни пребывания в 2018 и 2022 годах засчитываются после того, как были поделены на 6. В этом примере если в налоговом 2020 году человек находился в Израиле более 75 дней, а общая сумма дней в 2018-2020 или в 2019-2021 или в 2020-2022 годах с учетом коэффициентов составляет 183 дня и более, человек будет считаться налоговым резидентом и должен будет платить налог в Израиле за 2020 год.

Если человек считается налоговым резидентом, то его супруг/а (включая гражданских супруг/ов) будет считаться налоговым резидентом если находился в Израиле в течение налогового года 30 дней и более, а общий срок его пребывания в Израиле за трехлетний период (по той же схеме, что и в предыдущем абзаце), составляет не менее 140 дней.