Хорошие новости в банковской сфере и распределение госбюджета. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Среди экономических событий минувшей недели основное внимание заняли утверждение государственного бюджета и плохие показатели тель-авивской биржи, однако начать я хочу с действительно хорошей новости для израильских потребителей. Банк Израиля разрешил иностранным компаниям в сфере платежных услуг получать лицензию на подключение к израильским платежным и клиринговым системам. Причем компании, уже имеющие схожую лицензию в Великобритании, США или Евросоюзе, смогут получить израильскую лицензию немедленно.

adv_11 incontent_1

Это разрешение означает, что пять израильских банковских групп и три компании кредитных карт, делящие израильский рынок финансовых услуг и не склонные к реальной конкуренции на рынке домохозяйств и малых бизнесов, столкнутся с конкуренцией не только со стороны находящегося на стадии становления банка One Zero, но и со стороны крупных иностранных игроков. Причем конкуренция будет не только в плане стоимости услуг, но и в плане удобства и вариативности услуг, то есть аспектов, в которых закостеневшая и неповоротливая банковская система Израиля значительно отстает от мировых стандартов.

adv_12 m_ar_1

Судя по последним публикациям в СМИ, первой в Израиль планирует зайти литовско-британская компания Revolut, действующая на полутора десятках рынков Европы, а также в США и Японии.

Еще одна важная и давно ожидавшаяся новость – публикация отчета по израильской экономике, подготовленного международной рейтинговой компанией Fitch. Вопреки опасениям, на данный момент компания подтвердила суверенный кредитный рейтинг Израиля на уровне А+ со стабильным прогнозом и отметила отличные макро-экономические данные Израиля, однако включила в отчет несколько предупреждений по поводу происходящего, которые могут вылиться в снижение кредитного рейтинга.

adv_13 incontent_2

"Некоторые депутаты Кнессета и министры предлагают сократить независимость Банка Израиля и ограничить повышение ставок по ипотеке. До сих пор эти предложения встречали сопротивление премьер-министра и министра финансов. Наш базовый сценарий предполагает, что независимость центробанка не пострадает. Ослабление независимости Банка Израиля подорвет доверие к экономическому руководству, которое является одной из самых сильных составляющих текущего кредитного рейтинга страны", – говорится в отчете компании. Этот параграф является прямым предупреждением председателю финансовой комиссии Кнессета Моше Гафни, положившему на стол Кнессета законопроект об ограничении ставки по ипотеке, председателю экономической комиссии Давиду Битану, министру иностранных дел Эли Коэна и другим желающим сделать политический капитал на попытках ограничить Банк Израиля "во имя молодых пар, которым сложно выплачивать ипотеку".

adv_14 m_ar_2

Также аналитики Fitch критикуют государственный бюджет за "продолжение политики увеличения дотирования демографических групп с низким уровнем занятости", и предупреждают, что будут внимательно следить за процессом его продвижения.

Я уже не раз подчеркивал в своих обзорах, что рейтинговые агентства и крупные инвесторы будут следить в первую очередь не за судебной реформой, а за государственным бюджетом. И когда на прошлой неделе после голосования правительства за бюджет мой знакомый спросил меня, что я думаю про утвержденный бюджет, я ответил, что пока оценивать его на каком-либо уровне слишком рано, поскольку настоящий бюджет мы увидим не раньше 25 мая, когда он будет представлен на утверждение в Кнессете ко второму и третьему чтениям.

adv_15 incontent_3

На момент голосования про бюджет можно было сказать только две вещи – что уровень согласования бюджета с министерствами и с партиями, за исключением министерства обороны, был крайне низким и переговоры велись до самого конца, и что на данном этапе формально министру финансов Бецалелю Смотричу удалось отстоять бюджетные рамки.

adv_16 m_ar_3

Первыми о своих достижениях отчитались двое министров, делавших наибольшие проблемы в ходе переговоров по бюджету. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир показал, что умеет играть в игру "кто первый струсит" не хуже главы правительства Биньямина Нетаниягу, и выбил 9 из обещанных 14 миллиардов шекелей на два года для своего министерства и обещанные 2 миллиарда шекелей для министерства Негева и Галилеи. Мири Регев получила 500 миллионов из затребованных ею 760 миллионов шекелей на тарифную реформу общественного транспорта. Шантаж еще одного министра, Хаима Каца, не сработал, и он отказался участвовать в голосовании по бюджету, заявив, что "коэн не может присутствовать на похоронах".

Вскоре стало известно, что фактически министры голосовали не за тот бюджет, с которым их познакомили за несколько часов до голосования, поскольку правки в него вносились вплоть до начала голосования и, помимо прочего, в него вошел секвестр бюджетов всех министерств на 3% в 2023 и 2024 годах, а заодно и урезание на 1,5% бюджетов министерств в 2025 году. То есть для выполнения обязательств по утверждаемому бюджету закладывают следующий бюджет, который будет утверждаться только через полтора года.

adv_17 incontent_4

Более того, представители ультраортодоксальных партий, узнав, что Бен-Гвир получил большую часть требований "на свои глупости", заявили о намерении потребовать дополнительного голосования по бюджету с целью включить в него дополнительное финансирование систем ультраортодоксального образования.

adv_18 m_ar_4

Также переговоры перед голосованием сильно проредили пакет реформ, которые должны войти в закон о регулировании народного хозяйства. Причем из него были исключены несколько реформ, которые были в наибольшей степени направлены на борьбу с дороговизной жизни. В частности, полностью выведена из закона инициатива по ограничению действий крупных импортеров на рынке продуктов питания и товаров первой необходимости. По словам Смотрича, в ходе обсуждения выяснилось, что предложенная реформа была недоработана. Сохранит большую часть своего влияния Совет растениеводства, а планы касательно полномочий департамента защиты растений в министерстве сельского хозяйства, отвечающего за импорт овощей и фруктов, стали совсем туманными. Не будет каких-либо изменений в условиях импорта яиц и говядины.

Не будет в законе о госрегулировании и параграфа о введении налога на километраж для электромобилей. Что еще более интересно, выяснилось, что деньги на тарифную реформу Регев взяты из средств, которые должны были пойти на улучшение качества работы общественного транспорта. Хотя Смотрич откровенно высказал свое несогласие с позицией Регев, правильно считая, что проблемы общественного транспорта в Израиле кроются отнюдь не в его дороговизне, глава минфина заявил, что "уважает право министров проводить в министерствах свою политику".

adv_19 incontent_5

Под давлением импортеров автомобилей исчез из законопроекта пункт о введении ограничений на импорт загрязняющих автомобилей. Снова заморожена инициатива по созданию агломерационных транспортных управлений – ни министр транспорта, ни мэры городов не намерены отказываться даже от крупицы своих полномочий ради улучшения сотрудничества на надмуниципальном уровне.

adv_20 m_ar_5

Министру экологии Орит Струк, которая также бойкотировала значительную часть заседания по госбюджету, удалось отстоять Фонд чистоты, на 3 миллиарда шекелей которого претендовало министерство внутренних дел, и несколько смягчить меры, направленные на ограничение влияния министерства в инфраструктурных вопросах.

Зато в закон о госрегулировании был включен пункт о подчинении национальной библиотеки министерству просвещения и, в очень невнятной форме, бесплатное образование для детей в возрасте двух-трех лет. При этом Смотрич честно признал на пресс-конференции, что "не готов использовать термин "бесплатно", и что будет неправильно проводить национализацию частных яслей.

В общем, теперь ждем 23 марта, чтобы сравнить, в каком виде государственный бюджет и закон о регулировании народного хозяйства лягут на стол Кнессета для утверждения в первом чтении.

adv_21 m_ar_6

Отдельно должен сказать несколько слов о договоренности между минфином и минобороны. В обмен на сохранение пенсионных надбавок начальника генштаба ЦАХАЛ сделал министерству финансов несколько важных уступок. Во-первых, промежуточная пенсия будет выплачиваться не до 67 лет, а до 60 лет, а во вторых впервые военнослужащие по контракту (то есть прапорщики и офицеры) смогут выбирать между высокой зарплатой без промежуточной пенсии и более низкой зарплатой но с гарантированными пенсионными выплатами в период между 45-50 и 60 годами. На данном этапе выбор будет предоставляться представителям специальностей, для которых характерна высокая трудовая мобильность и высокий спрос на гражданском рынке труда. Кроме того, срок службы солдат срочников в тыловых частях сократится до 28 месяцев.