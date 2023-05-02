Министерство просвещения представило бюджет на 2023-2024 годы

Министерство финансов представило в понедельник, 1 мая, на заседании финансовой комиссии Кнессета, бюджетный план министерства на 2023-2024 годы.

Общий бюджет министерства, составлявший 67,8 миллиарда шекелей в 2022 году, в 2023 году составит 77,8 миллиарда шекелей, а в 2024 году – 82,9 миллиарда шекелей.

Однако реальная прибавка существенно меньше. Из 10 миллиардов шекелей, которые прибавятся к бюджету в этом году, 4,6 миллиарда шекелей пойдут на финансирование договора с профсоюзом учителей и 1,9 миллиарда шекелей – на покрытие расходов, связанных с демографическим ростом.

adv_11 incontent_1

adv_12 m_ar_1

Из оставшихся 3,5 миллиардов шекелей на новые программы для систем государственного и государственно-религиозного образования будут выделены 700 миллионов шекелей. 2,8 миллиарда шекелей заявлены как различные расходы, основным из которых числится сокращение неравенства между государственной и ультраортодоксальной негосударственной системами образования.

В 2024 году из 5,1 миллиарда шекелей прибавки 2,1 миллиарда пойдут на покрытие демографического роста, 2,7 миллиарда шекелей – на коалиционные соглашения, и только 300 миллионов на развитие системы просвещения.